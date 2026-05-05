Estos son los ministros de Rodrigo Chaves que no continuarán con Laura Fernández

La presidenta electa, Laura Fernández, anunció este martes 5 de mayo su gabinete. Algunos de los nombres que asumirán importantes cargos sorprendieron, mientras que otros se sospechaba que se mantendrían su puesto.

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Para el próximo gobierno, que iniciará el 8 de mayo, hay cambios en algunos ministerios e instituciones.

Uno de los cambios más fuertes es en el ministerio de Seguridad Pública. Mario Zamora dejará el cargo y su lugar lo asumirá Gerald Campos, quien estaba a la cabeza del Ministerio de Justicia y Paz.

Laura Fernández sorprendió al presentar su gabinete; hizo cambios en importantes cargos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El puesto que deja Gerald Campos lo asumirá Gabriel Aguilar, quien es abogado.

Otro importante cambio que anunció es la presidencia de la Junta de Protección Social. Mariela Vargas, quien asumió el cargo tras la salida de Esmeralda Britton, dejará esta institución; a su vez, Paola Nájera, exdiputada oficialista, estará al frente.

También hubo cambios en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). María José Vega es la nueva presidenta, reemplazando a Kennly Garza, quien asumió el cargo en 2023.

La exdiputada de Liberación Nacional Carolina Delgado, será la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en reemplazo de Yerlin Zúñiga.

Mary Munive, quien fue ministra de Salud de Rodrigo Chaves no continuará. A su vez, Alexander Sánchez asumirá el Ministerio de Salud.

Arnold André Tinoco dejará el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Manuel Tovar, quien estaba el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), lo reemplazará.

Arnold André Tinoco es uno de los jerarcas que no continuará en el gobierno de Laura Fernández. (Presidencia de la República /La Nación)

El Ministerio de Hacienda también tendrá un cambio, pues Rudolf Lücke, quien asumió el cargo tras la salida de Nogui Acosta, no seguirá. Su puesta lo asumirá Rodrigo Chaves.

Asimismo, Chaves estará a la cabeza del Ministerio de la Presidencia, intercambiando puestos con Laura Fernández.

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Otros cambios

Estos son otros cambios de jerarcas que la presidenta electa anunció en la conferencia de este martes:

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): Gabriela Madrigal se va y llega Jhonny Leiva Murillo, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana del periodo 2018-2022.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT): William Rodríguez se va y llega Marcos Borges, quien fue gerente general de la campaña del Partido Pueblo Soberano.

Japdeva: Sucy Wing Ching se va y llega Martín Vargas, licenciado en Derecho y máster en Administración de Empresas.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Christian Rucavado se va y llega Edgar Oviedo, quien fue profesor universitario y ha participado en proyectos de inversión.

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM): Marlen Luna se va y llega José Miguel Jiménez, exalcalde de Río Cuarto.

Sinart: Esmirna Sánchez se va y llega Juan Diego López, experiodista de Repretel.

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca): Nelson Peña se va y llega Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC del periodo 2022-2026.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Fernando Vargas (asumió por unos días tras la salida de Víctor Carvajal) se va y llega Juan Gabriel Ramírez, ingeniero en agronegocios.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC): Patricia Rojas se va y llega María del Milagro Solórzano, abogada, notaria pública y máster en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales.

Ministerio de Ambiente y Energía (Minae): Franz Tattenbach se va y llega Mónica Navarro, abogada con experiencia en derecho ambiental y de océanos.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Andrés Romero se va y llega Roy Thompson.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan): Marlon Navarro se va y llega Karla Morales Rojas, politóloga y consultora.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: Grettel Vega se va y llega Guillermo Carazo, exdirector del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Ministerio de Comercio Exterior (Comex): Manuel Tovar se va y llega Indiana Trejos, quien era la viceministra.

En el gabinete de Laura Fernández habrá rostros conocidos, pues muchos vienen del gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

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