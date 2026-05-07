Rodrigo Chaves vetó ley que obligaría a reos a dar muestra de ADN si quieren un beneficio carcelario

El presidente Rodrigo Chaves vetó una ley que aprobaron hace unas semanas los diputados y que tiene como fin que los privados de libertad deban dar una muestra de ADN si quieren optar por algún beneficio carcelario, como por ejemplo la libertad condicional.

La iniciativa tiene como fin crear una base de registro de ADN de delincuentes y fue propuesta por el exdiputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Rodrigo Chaves vetó ley para que reos den muestra de ADN si quieren un beneficio carcelario. (Alonso Tenorio)

El 9 de abril pasado el proyecto se aprobó en primer debate. En esa ocasión, la exdiputada Pilar Cisneros se opuso rotundamente a apoyar la iniciativa argumentando que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (que sería el encargado de crear y administrar la base de ADN), no tenía presupuesto para eso; ella y los demás diputados oficialistas votaron en contra.

Días después, cuando se dio la votación en segundo debate, llamó mucho la atención que en la votación del segundo debate, Cisneros no dijo nada sobre el proyecto y esta vez ella y sus compañeros votaron a favor.

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¿Por qué lo vetó?

Chaves argumenta que la ley impone un “modelo de gestión incompatible” con la organización del Estado.

El gobierno dice que el Ministerio de Justicia y Paz carece de la naturaleza administrativa para recopilar y custodiar datos genéticos. Dijo que esa labor corresponde a los laboratorios forenses del OIJ.

“El proyecto de ley quebranta el diseño constitucional de distribución de competencias, al pretender habilitar al Poder Ejecutivo para intervenir en el manejo, tratamiento y custodia de información genética con fines de investigación penal”, informa el veto.

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La ley había sido aprobada en abril anterior. (Archivo)

El Poder Ejecutivo señala, además, que los perfiles genéticos son datos personales sensibles.

Sin embargo, el proyecto sostenía que los perfiles serían elaborados sobre la base de información genética no codificante, con fines exclusivamente de carácter identificatorio, lo que no permite el acceso a datos sensibles de las personas.

El veto indica que “esta afirmación es incorrecta, en tanto los datos biométricos —incluido el ADN, aun cuando sea no codificante— constituyen datos personales de carácter sensible, por su capacidad de identificar de forma inequívoca a una persona".