¿Cuándo le toca pensionarse y cuánto dinero recibirá por mes? La fácil manera de saberlo desde el celular

¿Le gustaría saber el momento aproximado de cuándo le toca pensionarse y cuánto recibiría por mes? Pues hay una forma muy fácil de saberlo y lo único que necesita es su celular.

El EDUS muestra esos y más datos relacionados con la pensión y aquí le explicamos dónde puede verlos para que salga de las dudas.

Datos sobre cuánto le toca pensionarse y cuanto recibirá por mes (Shutterstock)

El sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene un registro de las cuotas recibidas de cada trabajador y también el historial de lugares en los que ha desempeñado funciones.

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), dice que EDUS presenta entre sus informaciones, datos muy importantes sobre las cuotas de la pensión de cada asegurado, que deben ser revisados de forma periódica.

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¿Cómo revisar la información de las cuotas?

Para verlos, usted debe ingresar a la app y buscar la pestaña que dice “Datos Personales” y después donde dice “Pensiones IVM”.

Una vez ahí, se le despliegan tres pestañas, una que dice “Mi pensión” y ahí se le detalla la fecha proyectada para la pensión, el monto estimado que recibirá de forma mensual, las cuotas que lleva hasta el momento y también la edad a la que le corresponde jubilarse.

En EDUS hay datos muy importantes sobre la pensión. (Jeffrey Zamora)

En la segunda pestaña dice “Cuotas por salarios” y cuando ingresa, vienen detallados los salarios mensuales que han sido cotizados y el monto que se ha enviado a su régimen de pensiones; ese es precisamente el dato que usted debe revisar con frecuencia, con mucha atención, ya casi le explicamos por qué.

Por último, viene una pestaña que dice “Cuotas por patronos”; ahí se pueden ver todos los patronos que usted ha tenido y el tiempo que trabajó para cada uno.

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Verifique si le están reportando las cuotas

Leiner Vargas dice que revisar que las cuotas se estén registrando y que le estén reportando el salario correcto es fundamental para evitar problemas futuros.

Verifique que sus cuotas estén reportadas de forma correcta. (EDUS)

“Uno debe estar revisando en el EDUS las cuotas reportadas y que estas sean los porcentajes que de verdad tiene el salario reportado, porque precisamente son los montos de esas cuotas reportadas las que operan para el cálculo de la pensión y, como en la última reforma del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se está calculando la pensión a partir de las últimas 240 cuotas, o sea, estamos hablando de 240 meses hacia atrás, las personas que están ya entre los 45 y los 50 años deberían estar vigilantes de sus cuotas en el EDUS para que, de verdad, se esté reportando el valor correcto, porque si no eso le va a afectar el cálculo de su pensión.

“Es muy importante tener ese control de cuánto es lo que el patrón me está reportando, cuál es la cuota; eso parece ahí. Con excepción de que haya cotizado y no se le haya reportado, cosa que tendría que aportar prueba, o con alguna excepción en particular, el cálculo del EDUS es bastante cercano a lo que le toca a cada quien”, aseguró el economista.