CCSS plantea propuesta de cuotas que obligaría a trabajar 5 años más para pensionarse

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)anunció una serie de iniciativas para fortalecer el régimen del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); sin embargo, hay un aspecto que genera preocupación.

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Resulta que, entre las iniciativas que presentó la Gerencia de Pensiones ante la Junta Directiva de la CCSS, se propone aumentar el requisito de cuotas de 300 a 360.

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, señaló que esta es una medida que podría afectar a los futuros pensionados, pues tendrían que esperar más años para recibir el dinero.

La Gerencia de Pensiones presentó varias iniciativas para fortalecer el régimen del IVM. Entre las iniciativas es aumentar el requisito de cuotas para la pensión. (Canva/Canva)

“Si la Caja está planteando que el límite pase de 300 a 360, significa que para que la persona pueda tener derecho a la pensión tiene que haber cotizado 60 meses adicionales, que son exactamente cinco años adicionales”, dijo el experto.

Por ejemplo, una persona que está cotizando 300 cuotas para obtener su pensión a los 65 años ya no podría hacerlo si esta medida se aprueba, sino que tendría que esperar hasta los 70 años para cumplir con las 60 cuotas adicionales.

“Una persona que empezó a trabajar muy temprano en su vida y al llegar a los 65 años ya tiene 360 cuotas o más; incluso, algunas personas llegan con 400 cuotas. El problema se genera para aquellas personas que ya están cerca de los 50 años y que no fueron trabajadoras formales durante un periodo por alguna razón, pues para pensionarse tendrían que trabajar más años”, explicó.

El economista señaló que una forma de mejorar este régimen es que el Estado pague la deuda a la Caja.

También propuso que se cobre de forma paulatina un impuesto a las utilidades de las empresas de zonas francas.

“La modalidad de la pensión consumo me parece bien interesante y hay que fortalecer esa idea porque el concepto de que el pensionado reciba una parte del impuesto que se paga por el consumo de mercancías, bienes y servicios me parece un mecanismo interesante para controlar la evasión fiscal”, dijo Vargas.

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Otras propuestas de la CCSS

Además del aumento de las cuotas, la Caja presentó otras 19 propuestas para fortalecer el régimen del IVM.

Entre ellas está la redistribución del 0,25% del Banco Popular hacia el IVM, así como de las cargas patronales de otras instituciones hacia el régimen.

También se busca hacer un ajuste en la tasa de reemplazo integral, en la pensión anticipada y en las compensaciones para las mujeres.

Dar un incentivo por postergar la pensión también es otra iniciativa. Además, se quiere eliminar el anclaje de la pensión mínima a la base contributiva.

El economista señaló que la mayoría de las medidas que la Caja presentó no funcionarían para los pensionados.

Por ejemplo, consideró que el fortalecimiento de la educación financiera previsional no es trabajo de la Caja, mucho menos del IVM, sino del Ministerio de Economía, al educar a las personas.

Algunas iniciativas presentadas no fortalecería el régimen del IVM, según el economista. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, el incentivo por postergar la pensión podría evitar que las personas quieran dejar espacios de trabajo disponibles.

La CCSS indicó que la Junta Directiva no ha aprobado estas medidas, sino que serán analizadas mediante una Mesa Técnica Nacional; sin embargo, se desconoce quiénes formarán parte de la discusión.

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