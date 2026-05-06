¿Tiene cita médica este viernes 8 de mayo? No se confíe del asueto y lea esta información

Si usted tiene una cita médica programada para este viernes 8 de mayo y no sabe si le atenderán por el día de asueto decretado por el presidente Rodrigo Chaves con motivo del traspaso de poderes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aclaró esta duda.

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Los funcionarios de la Caja deberán atender a los pacientes que cuenten con una cita médica, según una circular emitida por las autoridades.

El artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.° 45680-MGP, publicado el 16 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, señala que se exceptúan de la aplicación del decreto los servicios de emergencias, cuidados intensivos, exámenes de laboratorio clínico y de gabinete, las intervenciones quirúrgicas, así como las citas y programas de atención para la prevención de enfermedades de la Caja.

La CCSS indicó que los funcionarios deberán atender a pacientes que tienen citas programadas este viernes 8 de mayo. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Los establecimientos de salud (hospitales y áreas de salud) deberán continuar brindando los servicios de forma habitual, como en un día feriado”, indicaron las autoridades a La Teja.

Por otra parte, la Caja señaló que las unidades ubicadas en las oficinas centrales que atienden a los usuarios deberán continuar trabajando en horario normal.

Sin embargo, aquellas unidades no contempladas en este punto permanecerán cerradas este viernes.

Algunos hospitales como San Juan de Dios, México, San Vicente de Paúl y San Rafael de Alajuela informaron que el 8 de mayo continuarán laborando con normalidad, por lo que los pacientes que tienen citas programadas pueden acudir al centro médico.

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Día “libre” para el sector público

El asueto decretado por Rodrigo Chaves solo aplica para el sector público; es decir, los funcionarios públicos tendrán el día “libre”.

Sin embargo, aquellos que trabajan en servicios esenciales, por ejemplo, hospitales, cuerpos policiales y otras áreas indispensables para el bienestar de los costarricenses, deberán laborar con normalidad.

Ningún patrono del sector privado está obligado a otorgar el día a sus empleados, por lo que aquellas personas que trabajan en una empresa o institución privada deberán solicitar el día de vacaciones o un permiso sin goce de salario para asistir al traspaso de poderes.

Rodrigo Chaves declaró el 8 de mayo como día de asueto por el traspaso de poderes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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