Estas vías se verán afectadas este viernes 8 de mayo por el traspaso de poderes

Este viernes 8 de mayo se realizará el traspaso de poderes de Laura Fernández en el Estadio Nacional. Por eso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cambios viales para resguardar la seguridad de los ciudadanos que se acercarán al recinto para presenciar el cambio de gobierno.

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A partir de las 6:00 a.m. de este viernes se aplicarán desvíos viales, regulaciones y cierres de algunas calles en los alrededores del Estadio Nacional.

Estos son los cambios que habrá:

Se cerrará la vía desde el estadio hacia la agencia Datsun. No obstante, se permitirá el tránsito en el sentido contrario; es decir, desde la agencia hasta el hotel Hilton San José, al frente del Estadio Nacional.

Todos los vehículos y el transporte público deberán girar a la derecha hasta salir al boulevard de Rohrmoser, por Soda Tapia de Pavas.

El MOPT informó que habrá cambios viales, así como cierres, por el traspaso de poderes. (MOPT/MOPT)

La vía hasta Teletica estará cerrada, según las autoridades. Además, los 200 metros desde el canal 7 hacia Pavas, en la ruta principal, también se cerrarán.

Debido a esto, los vehículos y los buses que vienen desde Pavas hacia San José deberán desviarse a la derecha hasta llegar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para luego tomar la calle que pasa por la Contraloría General de la República y retomar el Paseo Colón o la avenida 10.

Aquellos buses que vienen por la ruta 27 deberán llegar al cruce del Gimnasio Nacional y realizar movimientos en los cuadrantes de la zona para luego tomar la misma ruta en sentido contrario y así acercar a las personas al estadio.

Las autoridades recomendaron a los conductores desplazarse con suficiente tiempo, en caso de algún imprevisto. Asimismo, sugirieron a las empresas considerar el teletrabajo u otra alternativa por los cierres y cambios viales.

También solicitaron a los conductores estar atentos a la presencia de caravanas con oficiales de Tránsito que trasladan delegaciones diplomáticas de distintos países y autoridades nacionales hacia el Estadio Nacional.

Estas medidas se aplicarán hasta las 4:00 p. m. del viernes.

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Habrá regulaciones el jueves

Pero no solo el viernes habrá afectación vial, sino también este jueves 7 de mayo, debido a actividades en La Sabana.

El MOPT informó que habrá oficiales regulando la vía en Sabana Este, por el sector de la estatua de León Cortés, desde las 11:00 a.m., debido a una actividad en el Museo de Arte Costarricense.

No solo el viernes 8 de mayo sino también el jueves 7 de mayo habrá regulaciones por algunas actividades que se realizarán por la estatua de León Cortés, Avenida Segunda y Barrio Escalante. (MOPT/MOPT)

También habrá regulaciones en la avenida Segunda y en el Museo Rafael Calderón Guardia, en Barrio Escalante, desde las 2:00 p.m., debido a dos actividades simultáneas a partir de las 7:00 p.m.

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