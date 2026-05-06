Nacional

Estas vías se verán afectadas este viernes 8 de mayo por el traspaso de poderes

También habrá regulaciones el jueves 7 de mayo, según el MOPT

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Por Ingrid Hidalgo

Este viernes 8 de mayo se realizará el traspaso de poderes de Laura Fernández en el Estadio Nacional. Por eso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cambios viales para resguardar la seguridad de los ciudadanos que se acercarán al recinto para presenciar el cambio de gobierno.

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A partir de las 6:00 a.m. de este viernes se aplicarán desvíos viales, regulaciones y cierres de algunas calles en los alrededores del Estadio Nacional.

Estos son los cambios que habrá:

Se cerrará la vía desde el estadio hacia la agencia Datsun. No obstante, se permitirá el tránsito en el sentido contrario; es decir, desde la agencia hasta el hotel Hilton San José, al frente del Estadio Nacional.

Todos los vehículos y el transporte público deberán girar a la derecha hasta salir al boulevard de Rohrmoser, por Soda Tapia de Pavas.

MOPT anuncia cierres en las inmediaciones de La Sabana por el traspaso de poderes.
El MOPT informó que habrá cambios viales, así como cierres, por el traspaso de poderes. (MOPT/MOPT)

La vía hasta Teletica estará cerrada, según las autoridades. Además, los 200 metros desde el canal 7 hacia Pavas, en la ruta principal, también se cerrarán.

Debido a esto, los vehículos y los buses que vienen desde Pavas hacia San José deberán desviarse a la derecha hasta llegar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para luego tomar la calle que pasa por la Contraloría General de la República y retomar el Paseo Colón o la avenida 10.

Aquellos buses que vienen por la ruta 27 deberán llegar al cruce del Gimnasio Nacional y realizar movimientos en los cuadrantes de la zona para luego tomar la misma ruta en sentido contrario y así acercar a las personas al estadio.

Las autoridades recomendaron a los conductores desplazarse con suficiente tiempo, en caso de algún imprevisto. Asimismo, sugirieron a las empresas considerar el teletrabajo u otra alternativa por los cierres y cambios viales.

También solicitaron a los conductores estar atentos a la presencia de caravanas con oficiales de Tránsito que trasladan delegaciones diplomáticas de distintos países y autoridades nacionales hacia el Estadio Nacional.

Estas medidas se aplicarán hasta las 4:00 p. m. del viernes.

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Habrá regulaciones el jueves

Pero no solo el viernes habrá afectación vial, sino también este jueves 7 de mayo, debido a actividades en La Sabana.

El MOPT informó que habrá oficiales regulando la vía en Sabana Este, por el sector de la estatua de León Cortés, desde las 11:00 a.m., debido a una actividad en el Museo de Arte Costarricense.

El Estadio Nacional será el escenario del traspaso de poderes; se recomiendan rutas alternas en Sabana Norte y Oeste.
No solo el viernes 8 de mayo sino también el jueves 7 de mayo habrá regulaciones por algunas actividades que se realizarán por la estatua de León Cortés, Avenida Segunda y Barrio Escalante. (MOPT/MOPT)

También habrá regulaciones en la avenida Segunda y en el Museo Rafael Calderón Guardia, en Barrio Escalante, desde las 2:00 p.m., debido a dos actividades simultáneas a partir de las 7:00 p.m.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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