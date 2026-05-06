Una familia de San Carlos le hará tremendo honor a la virgencita de los Ángeles

La Diócesis de Ciudad Quesada invita a las familias sancarleñas a hacer el vestido de la virgen de los Ángeles que lucirá a partir del 1.° de agosto del 2026 y por todo un año.

Para este 2026 se eligió a la Diócesis de Ciudad Quesada para que de ahí salga el vestidito de la virgencita, ya que está cumpliendo 30 años de fundada.

Una familia sancarleña será la que vestirá a la Negrita entre 2026 y 2027. (Cortesía)

“Siendo la familia una de las prioridades pastorales de la diócesis, se ha establecido el lema: ‘Las familias ofrecen el vestido a la Madre’”, explica la diócesis.

LEA MÁS: Creador de Los Zumbis y costarricense que los trajo de vuelta al país se conocieron en persona en La Teja

Las familias que vayan a participar deben solicitar los documentos con las medidas exactas y demás detalles técnicos que debe cumplir la confección del vestido al correo electrónico: vicariaevangelizacioncq@gmail.com o escribir al WhatsApp 7085-9951.

Tienen tiempo para entregar su vestidito hasta el próximo 19 de junio a las 4:00 p.m. en la Curia Diocesana.

El vestidito protege a la virgencita de los Ángeles para que no sea rayada por el metal de su resplandor. (Rafael Pacheco Granados)

La propuesta busca algo más que un traje bonito. La idea es que cada familia saque un ratito para compartir, fortalecer la fe y ponerle cariño a cada puntada, recordando la importancia de la Negrita dentro de la tradición católica del país.

En esta ocasión, la diócesis tiene como requisito que todos los integrantes de la familia participen de alguna forma en la creación del vestidito; para eso deben confirmar esa participación de todos mediante una carta.

LEA MÁS: De Nicaragua a La Carpio: el beisbolista que cambió su vida y hoy pelea por alejar a los niños y jóvenes de las drogas

Según explicó la diócesis, esta actividad pretende incluir directamente a la comunidad, especialmente a los hogares, para que no solo sean espectadores, sino parte activa de esta expresión religiosa que mueve a miles de fieles cada año.

La diócesis recordó que este tipo de actividades ayudan a acercar la Iglesia a las familias, promoviendo espacios donde la fe se vive en casa y no solo en el templo.

Monseñor Garita, obispo de Ciudad Quesada, liderará la comisión que decidirá el vestidito sancarleño ganador. (Cortesía Diócesis de Ciudad Quesada)

Así que si usted es devoto o simplemente quiere vivir una experiencia diferente en familia, esta es una oportunidad perfecta para poner manos a la obra y demostrar el amor por la Negrita de una forma muy especial.

Una comisión presidida por monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada, y que se anunciará en los próximos días, revisará las propuestas recibidas entre el 19 de junio y el 2 de julio.

En coordinación con la basílica de los Ángeles se anunciarán los cinco vestidos finalistas, entre los cuales saldrá el que lucirá la imagen sagrada a partir del 1.° de agosto.

LEA MÁS: Banda presidencial de Laura Fernández fue hecha a mano por dos hermanas costarricenses que la donan por amor al país

Los cuatro trajecitos que no se elijan serán entregados como ofrenda a la imagen de la virgen de los Ángeles, que es réplica de la original, en el santuario en La Fortuna.