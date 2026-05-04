Creador de Los Zumbis y costarricense que los trajo de vuelta al país se conocieron en persona en La Teja

Un momento muy zumbiespecial vivimos en nuestras oficinas de La Teja el pasado jueves 30 de abril cuando el papá de Los Zumbis, don Fernando de Narváez, quien vino a Costa Rica, se conoció en persona con uno de los dos costarricenses que hicieron posible el regreso de la linda familia de dinosaurios al país, Arthur Schroeder.

La zumbihistoria es muy bonita porque tiene mucho que ver con emprendimiento, nuevas ideas, nostalgia, amor y más amor por el trabajo.

Podemos asegurar que el abrazo que se dieron don Fernando y el costarricense nació hace 16 años, en el 2013 cuando Arthur Schroeder y Jeffry Lizano (el querido Jeff) crearon Genesys Agencia y Desarrollo con la cual por 15 años fue una agencia de cooperación técnica.

Don Fernando (izquierda) y Arthur, conociéndose en persona por primera vez. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

En el 2022 por por primera vez se abrieron a la organización de eventos.

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Los dos ticos son amantes de los superhéroes, las comics y todo ese ambiente de la cultura pop que va de la mano con la tecnología y todo tipo de personajes.

Arthur es amigo de don Oscar Romero, la tapa de los peroles del Megacon Costa Rica y que se celebró el pasado 2 y 3 de mayo, y entre ambos coincidieron en que traer de vuelta a Los Zumbis para el Megacon 2026 era una tremenda idea.

“Cuando decidimos abrir Genesys a eventos ambos pensamos casi al mismo tiempo en traer de vuelta a Los Zumbis. Cumplo 50 este año y Jeff tiene diez menos.

“Vivimos la época de Los Zumbis a diferentes edades, pero igual los disfrutamos. Recuerdo que me encantaba encontrar los zumbis con mi hermana Johanna”, nos comenta Arthur.

¿Cómo lo lograron?

Nos explica Arthur que el encargado de la misión de ubicar al creador de tan alegre y colorida familia fue Jeff y al poco tiempo él ya tenía el teléfono de don Fernando de Narváez.

El tremendo abrazo fue en La Teja en Tibás. Los dos se llenaron de gran alegría. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Usted no tiene una idea de cómo nos costó convencerlo. Fue una verdadera batalla.

“Es que don Fernando como que sentía que ya para Costa Rica Los Zumbis habían dado todo lo que tenían que dar y nunca se imaginó un regreso, es más, no lo creía… ¡y vea todo lo que está sucediendo!”, explica Arthur.

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Con una gran alegría y una sonrisa por ese capítulo vivido, don Fernando agrega de su lado: “Yo cuando recibí la llamada pensé que era gente loca, que era una especie de broma. ¿Cómo Los Zumbis otra vez allá en Costa Rica?

“No creí. La verdad le digo no creí casi nada de la primera llamada. Tampoco de la segunda y la tercera. Es que no me imaginaba eso.

“Fue con el tiempo que realmente entendí que todo era verdad, pero siempre con duda. Cuando ellos me mandaron el contrato ahí lo tuve un tiempo sin verlo, seguía incrédulo”, reconoce el papá de Los Zumbis.

Vean qué envidia, don Fernando con un Papazumbi enorme y precioso, además, mostrando un zumbimapa. (Cortesía/Cortesía)

Un año entero

Zumbillamadas iban y zumbillamadas venían. Así pasaron don Fernando, Jeff y Arthur todo el pasado año para lograr los acuerdos que se ocupan en estos casos. Todo por zumbiteléfono, nada fue en persona por eso a pesar de que se hicieron casi familia de escucharse, no se habían visto.

“¿Usted es Jeff?” Preguntó don Fernando. “No, yo soy Arthur”, respondió el tico. “¡Arthur! No lo puedo creer. Qué placer conocerlo.

“Qué alegría por fin vernos en persona. Lo confundí, creí que era un conocido”, agregó don Fernando y a partir de ahí se fundieron ambos en un tremendo abrazo en medio de risas de todos nosotros en la familia de La Teja con quien don Fernando estaba conversando cuando entró Arthur.

Fue un abrazo entre dos personas de diferente país, don Fernando es colombiano, Arthur es costarricense, que se unieron para crear ideas, despertar la nostalgia de miles de costarricenses y emprender nuevos proyectos alrededor de la familia Zumbi.

No se le olvide, lunes sale el zumbimapa y los jueves un zumbiposter. (Cortesía/Cortesía)

Usted puede ser un zumbiganador

Cada mapa y cada afiche que saquemos lunes y jueves usted debe activarlo por medio del código QR que les ponemos. Son cinco mapas y cinco afiches.

El código QR lo mandará a un formulario que debe llenar. No le pediremos ningún dato sensible cómo claves bancarias.

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Cada mapa estará numerado del 1 al 5 así como los póster. Cuando ya haya activado los 10, la colección completa, ya estará participando.

Este lunes 4 de mayo salió el mapa número 2. Es importante que lleve la lista en orden para que pueda participar.

No se le olvide que con la salida de cada mapa también hay códigos QR de nuestros patrocinadores, por ejemplo, el 4 de mayo salieron códigos de Tío Pelón, Pops, Banco Nacional, Rosti y Nutrisnacks. Con todo ellos pueden ganar productos.

Juniorzumbi usted lo puede buscar en los zumbimapas. (Cortesía/Cortesía)

En el caso de Ópticas Visión, con solo presentar el zumbimapa le hacen el examen de la vista gratis y si se inscribe como cliente VIP queda participando en el sorteo de uno de los 100 anteojos de sol.