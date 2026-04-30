Papá de los Zumbi Fernando de Narváez ya está en Costa Rica, vea todo lo que nos contó al bajar del avión

Fernando de Narváez creador de Los Zumbis llegó a Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

El colombiano Fernando de Narváez, reconocido como el papá de los Zumbi, ya está en Costa Rica y llegó este jueves por la mañana para vivir de cerca el regreso de la famosa familia a las páginas de La Teja.

El diseñador y creador de estos icónicos personajes aterrizó en el país con mucha emoción para reencontrarse con los seguidores de los Zumbi, personajes que por años han entretenido a miles de lectores y que ahora vuelven con nuevas aventuras.

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El regreso de la familia Zumbi ya arrancó oficialmente y los lectores podrán disfrutar de su divertido juego cada lunes en las páginas de La Teja, donde saldrá el tradicional mapa.

Pero además recuerde que cada jueves, el periódico traerá un póster coleccionable para que los seguidores puedan guardar y completar esta nueva etapa de la querida familia. Además podrán ganarse grandes premios.

El papá de los Zumbi ya está en Costa Rica

Narváez dijo estar muy feliz de regresar al país después de 35 años y que jamás se imaginó que la locura de los Zumbi volviera tantos años después, pero nunca perdió la esperanza de volver a verlos en un periódico.

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El colombiano Fernando de Narváez tenía 35 años años de no venir a Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

La visita de Fernando de Narváez no solo está ligada al regreso editorial de sus personajes, sino también a su participación en la edición 2026 de MegaCon Costa Rica 2026, donde compartirá con fanáticos, firmará autógrafos y hablará sobre la historia detrás de la creación de los Zumbi.