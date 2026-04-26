Esta es la increíble y desconocida historia de cómo nacieron los dos primeros Zumbi en Costa Rica

Los Zumbis de Fernando de Narváez están de regreso ahora en La Teja. (Cortesía/La Nación)

Los Zumbi están de regreso a Costa Rica, pero hay una historia sobre ellos que pocos recuerdan o quizás nunca supieron y es cómo fue que nacieron en nuestro país.

Su creador, Fernando de Narváez, tiene una explicación tan loca como genial, pues según nos contó, todo comenzó dentro del Arca de Noé.

Sí, en la historia bíblica en la que Dios le ordena a Noé construir una enorme embarcación para salvar a su familia y a parejas de cada especie animal de un gran diluvio universal.

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Cuando Noé cargó a todos los animales para salvarlos del diluvio universal, dos huevos extraños quedaron escondidos dentro del arca sin que nadie supiera qué eran.

Según esa historia fantástica que creó hace más de tres décadas, una dinosauria llamada Mamasaurio puso dos huevos justo antes del diluvio universal.

Con la subida de las aguas, los huevos comenzaron a flotar y a viajar por las corrientes hasta terminar en aguas costarricenses.

“Cuando las aguas bajaron, esos huevos cayeron en un lugar hermoso, lleno de naturaleza y vida, y ahí nacieron los primeros Zumbi”, explicó el colombiano.

Papá Zumbi y Mamá Zumbi fueron los dos primeros zumbis que nacieron en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

De esos huevos nació una pareja que empezó a observar a los humanos, su comportamiento y su forma de vivir, hasta evolucionar y convertirse en una especie mitad dinosaurio y mitad humano.

Así nacieron personajes como la Zumbi secretaria, el Zumbi gerente y todo ese universo que marcó a una generación en los años 90.

Nostalgia juega un gran papel

Narváez asegura que ver el furor que ha provocado nuevamente la familia Zumbi en redes sociales lo tiene impresionado.

“He sentido una avalancha espectacular. Mi Facebook está lleno de publicaciones de La Teja y de la gente recordando los Zumbi. Esto es nostalgia pura y la nostalgia vende muchísimo”, afirmó.

El ilustrador compara este regreso con el impacto que tuvo la banda Kiss, su favorita, cuando reunió a su formación original en los años 90.

“Eso movió masas porque la gente quería revivir su infancia. Aquí pasa igual. Los papás que crecieron con los Zumbi ahora quieren compartirlo con sus hijos”, mencionó.

Fernando de Narvaez, creador de los Zumbi, es un gran fiebre de la banda Kiss. (Cortesía/Cortesía)

El regreso oficial de los dinosaurios será este lunes 26 de abril, cuando los Zumbi vuelvan a aparecer en las páginas de La Teja durante cinco lunes consecutivos. Además, cada jueves se publicará un póster coleccionable para revivir la tradición.

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Narváez reconoce que gran parte del éxito de su regreso se debe a la nostalgia.

“La nostalgia es muy poderosa. La gente recuerda quién era cuando era chiquita, qué sentía, qué hacía. Ahora muchos quieren volver a tener sus Zumbi y compartirlos con sus hijos. Eso es lindísimo”, aseguró.

El creador de los Zumbi vendrá a Costa Rica también, pues será uno de los invitados especiales del Mega Con, que se realizará el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones.

Su regreso al país también lo tiene muy emocionado, pues le han escrito varios zumbifiebres que lo quieren conocer y que les autografíe uno de sus mapas que guardan con tanto cariño.

“Una muchacha me llamó para decirme que no iba al MegaCon, pero que quería ir a recibirme al aeropuerto para que le firmara algo. Imagínate eso, me sentí como estrella de rock”, dijo entre risas.

Después del gran éxito de los Zumbi Fernando de Narvaez creo un show infantil con el que se presenta todos los fines de semana en Colombia. (Cortesía/Cortesía)

Coleccionista

Fernando también es un gran coleccionista y en su oficina tiene pósteres, mapas, muñecos, vasos y muchos de los productos que se crearon en aquella época tras la fiebre que desataron los Zumbi en los 14 países que se publicaron.

“Tengo dibujos originales hechos a mano de los primeros Zumbi. Son de cuando se hicieron los primeros llaveros y todavía los conservo. Yo guardo todo, soy coleccionista de corazón”, confesó.

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En su casa no solo hay recuerdos de los Zumbi, sino que también tiene muchas cosas, así como guitarras de su banda favorita, Kiss, y de otros dibujos animados o videojuegos, pues es amante de la cultura pop.

Fernando De Narvaez, diseñador colombiano y creador de la familia Zumbi está feliz de regresar a Costa Rica después de tres décadas. (Cortesía/Cortesía)

Lo que más le emociona de este regreso no es solo volver a ver a los fans de siempre, sino conquistar una nueva generación.

“Ahora los papás son los que les van a enseñar a sus hijos quiénes son los Zumbi. Eso es lo más bonito, que una historia que nació hace tantos años siga viva y pase de generación en generación”, concluyó.