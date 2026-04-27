Vivimos una verdadera Zumbilocura con la salida del primer mapa de Los Zumbis

No eran ni las ocho de la mañana cuando ya doña Yamileth Cruz de Cartago estaba buscando La Teja con la tremenda ilusión de disfrutar a Los Zumbis. No se estuvo tranquila hasta que pudo comprar el periódico en el puro bulevar de la avenida Central en San José.

Doña Yamilet estaba demasiado contenta porque logró conseguir Los Zumbis de La Teja. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Siempre me encantaron Los Zumbis, tengo muy lindos recuerdos de cuando salieron hace años y por eso los andaba buscando hoy (lunes 27 de abril). Siempre compro La Teja y ahora me hace mucha ilusión encontrar Los Zumbis en el mapa”, nos comenta.

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Alonso Villalobos compró La Teja y de una vez se puso a buscar a Los Zumbis. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Desde que se dio cuenta del zumbiregreso se alegró por partida doble.

“Los quiero mucho y los disfruté mucho antes, ahora tengo un hijo de casi 15 años y me ilusiona disfrutarlos con él, ponerme a buscar en el mapa en familia, eso me encanta”, dice.

Don Manuel Picado, quien tiene 12 años de vender periódicos en San José nos confirma que mucha gente anda buscando a la familia de Los Zumbis. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Hablamos poquito con doña Yamilet porque compró rapidito La Teja ya que iba corre-corre para el trabajo; sin embargo, muy amablemente se detuvo para conversar con nosotros mientras veía el zumbimapa y hasta se alegró porque de una vez encontró el Zumbi del Banco Nacional y el de Enerpax.

Nada más vean que linda postal, en pleno parque Central de San José, antitos de las 8 de la mañana, en uno de los pollos. Los Zumbis en verdad provocaron una Zumbilocura. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sigue la zumbilocura

Muy contenta también nos encontramos a doña Olga Herández. Ella tiene 42 años de vender periódicos en San José. Se acuerda perfecto de la primera vez que la colorida familia estuvo en el país.

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Don Andres Adrián Desanti, con 44 años de vender periódicos, nos explicó que pidió muchas Tejas más de lo normal porque sabía que se habría venta loca. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Fue una locura hace años y lo es ahora. Pedí muchos ejemplares más de La Teja porque sabía que se iban a vender fácil y así fue, ya me quedan muy poquitos y recién estoy empezando”, comentó con tremenda felicidad.

En el bulevar de la Avenida Central Los Zumbis también se dejaron ver. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este lunes 27 de abril inició la invasión de Los Zumbis en La Teja. Cada lunes sale el mapa y usted debe buscar los personajes de la querida familia. Por ejemplo, el 27 de abril el mapa tuvo 19 zumbipistas para buscar.

Los jueves vamos a sacar un zumbipóster con uno de los integrantes de la querida familia de dinosaurios.

Doña Olga Hernández, con 42 años de vender periódicos, nos dijo que ya casi ni le quedaban ejemplares de La Teja, todos se le vendieron rápido. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Consumo el mejor alimento que hay para mascotas y por eso tengo superpoderes que aprovecho con mi capita. Encontrá el Zumbiperro de Súper Perro”, fue una de las 19 pistas.

Don Gerardo Saborío, vecino de Montes de Oca nos mostró todo contento La Teja porque buscaría Los Zumbis en familia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el puro mercado Central, en la Soda Tala, encontramos a Natalia Umaña bien concentrada con el zumbimapa. Con tremenda alegría nos volvió a ver y nos dijo que ya llevaba cinco zumbis encontrados y que, por supuesto, iba a participar en todos los concursos que Los Zumbis tienen.

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Nos sirve esa emoción de doña Natalia para recordarles que en medio de la tremenda diversión por encontrar cada Zumbi usted y su familia pueden ganar premios de nuestros patrocinadores.

Uno de los premios que tenemos es una moto NAVI de Honda.

Don Julio Rodríguez vende periódicos y antes de las 8 de la mañana ya casi no tenía La Teja. Él recuerda que hace años también Los Zumbis fueron una locura. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, en cada mapa que salga habrá diferentes patrocinadores premiando. Este 27 de abril tuvimos premio con Tío Pelón.

“Escaneá el código (QR), seguí nuestro perfil de Instagram, enviá fotos de nuestro Zumbi (el de Tío Pelón) en cada uno de los 5 mapas y participá en la rifa de hieleras”, explicó la familia amiga de Tío Pelón.

César Navarro del tramo La Esquinita en el mercado Central se puso a buscar Los Zumbis. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Unite a la comunidad de Ópticas Visión y quedá participando en uno de los 100 aros de sol”, es el premio, que también escaneando código QR, tuvo Ópticas Visión.

Para ganar se debe coleccionar los 5 mapas y los 5 posters que saldrán en La Teja, además, se debe completar el formulario que aparece en el código QR de La Teja que saldrá en cada mapa. Así quedará participando en la rifa de la moto Honda NAVI.

En la muy conocida Soda Tala en el mercado Central josefino, nos encontramos a doña Natalia Umaña buscando Zumbis y ya había encontrado un par. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Como desde ya país entero disfruta la invasión más linda, tierna y colorida de los últimos tiempos con la llegada a nuestro periódico de la familia Zumbi, les recordamos que si nos llama al Servicio de Atención al Cliente, número 4107-1717, lo suscribimos de inmediato y así podrá recibir La Teja en la puerta de su cada.

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Suscríbase a La Teja

Por aquello, recuerde que puede comprar nuestro periódico en todos los supermercados AMPM. También nos encuentra en todos los supermercados Compre BIEN, en todos los de la cadena de supermercados GESSA que incluye a los Peri, Super Compro y Saretto.

La Zumbilocura inundó el país y La Teja se fue como pan caliente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En cualquier Megasuper puede preguntar por La Teja y ahí se lo venderán con mucho cariño, así que con toda confianza puede adquirirnos por 500 colones de lunes a sábado y 600 colones los domingazos.

La familia amiga de Musmanni nos tiene sus puertas abiertas y por eso cuando compra el pancito también puede agregarle La Teja para que mientras desayuna se informe y busque a los Zumbis.

En todos los Walmart del país hay una tejita esperándole y en cualquier Más por Menos del país, siempre le ubicarán para que se lleve nuestro periódico cada mañana.

No se le olvide, Los Zumbis saldrán lunes y jueves en La Teja. Cada vez que salga el mapa usted puede participar para ganar grandes premios. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, la pulpería, súper y minisúper de su comunidad también tiene La Teja con las mejores noticias del país cada mañana y ahora cada lunes y jueves con el mapa de Los Zumbis.