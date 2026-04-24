Definitivamente, Los Zumbis se ven mejor en familia

El regreso de Los Zumbis no solo trae nostalgia, risas y ese reto visual que pone a más de uno a entrecerrar los ojos… también revive tradiciones que se sienten en el corazón. Y este 27 de abril, la historia viene con un aliado que calza perfecto: Ópticas Visión.

Para Adriana Brenes Piedra, gerente de Mercadeo de Ópticas Visión, esta campaña va mucho más allá de lo comercial. Es, literalmente, un viaje en el tiempo.

Presente el mapa de Los Zumbis en Ópticas Visión y reciba un examen de la vista gratis. (Ópticas Visión)

“Los Zumbis me evocan estar en familia, con mis papás y mis hermanos, esperando a que llegara el periódico para tener la oportunidad de buscarlos juntos.

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“Era un momento divertido, lleno de complicidad. Hoy, la añoranza es poder vivir lo mismo con mi hijo, Nicolás, que también pueda experimentar esa emoción de descubrir a los Zumbis en las páginas del periódico”.

Y es que la fiebre zumbi llegará a su casa. Entre mapas, risas y uno que otro “¿ya lo viste?”, Adriana revivirá esa dinámica con su hijo.

A partir del próximo 27 de abril Los Zumbis llegan a La Teja. (Cortesía/La Nación)

“Esa ilusión me transporta directamente a mi niñez y me emociona pensar que ahora puedo revivirla con él”.

Pero más allá de la nostalgia, hay algo claro: Los Zumbis siguen siendo una excusa perfecta para reconectar.

Inscríbase digitalmente como clientes VIP y participe en el sorteo de uno de los 100 aros de sol. (Cortesía)

“Me encantaría reunirme con mis hermanos y sobrinos para hacer la búsqueda juntos. Creo que es una oportunidad para dejar los celulares de lado y volver a compartir momentos auténticos, tal como lo hacíamos antes”.

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Visión a prueba

Y ojo, porque no todo es vacilón. También hay ciencia y óptica detrás del juego. Augusto Díaz Escobar, jefe de Relaciones Profesionales de Ópticas Visión, lo explica clarito:

“Los mapas de Los Zumbis no solo nos brindan entretenimiento familiar, también ponen a prueba nuestra vista. Es una manera muy divertida de que descubran si necesitan hacerse un examen visual, mientras disfrutan de la nostalgia y la emoción de volver a buscar a estos queridos personajes”.

Así que si usted no logra encontrar al Zumbi más fácil… tal vez no es culpa del mapa.

Dinámicas de Ópticas Visión

A lo largo de la campaña de Los Zumbis, Ópticas Visión llevará a cabo una serie de sorteos en línea y en tiendas, con el objetivo de invitar a los seguidores de estos personajes a unirse a la comunidad de la marca y vivir experiencias memorables.

En Ópticas Visión está la mejor tecnología para proteger sus ojos y los de su familia de la luz azul. (Cortesía)

● Concurso en línea: Los participantes podrán inscribirse de manera digital como clientes VIP de Ópticas Visión y quedarán participando en el sorteo de uno de los 100 aros de sol.

● Concurso en tiendas: Quienes visiten Ópticas Visión y presenten el mapa de Los Zumbis recibirán un examen de la vista gratis. Además, si se inscriben como clientes VIP, podrán participar en el sorteo de 100 aros de sol.

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Así que ya sabe: afine la vista, junte a la familia… y prepárese, porque los Zumbis vienen con todo. Y esta vez, verlos bien puede traer premio.