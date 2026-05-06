Fresh Del Monte cierra cuatro fincas y deja sin brete a más de 850 limonenses

La empresa Fresh Del Monte anunció la triste noticia de que cuatro fincas bananeras cerrarán en Limón.

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Esta decisión implica el despido de más de 850 personas que dedicaron sus vidas a llevar alimento a sus hogares.

Pero, ¿por qué cerrarán? La empresa indicó que el colón se ha fortalecido de forma sostenida frente al dólar, al punto de que en un periodo pasó de niveles cercanos a 700 colones a aproximadamente 450 colones por dólar.

Esto ha tenido un impacto directo en los productores.

Del Monte anunció el cierre de cuatro de sus fincas bananeras en Limón. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)

“Los ingresos se generan en dólares, mientras que la mayoría de los costos se asumen en colones. A medida que la moneda local se fortalece, cada dólar generado se traduce en menos colones, en un momento en que los costos de producción continúan en aumento”, señalaron voceros de la empresa

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Presión por altos costos

Otro factor que ha afectado a la compañía es la mayor presión de costos relacionada con enfermedades de las plantas como la sigatoka negra, pues para su control y vigilancia se necesita hacer mayores inversiones.

Los costos de insumos como combustible, logística y materiales agrícolas también han subido.

“En un negocio de márgenes reducidos, con precios fijados en dólares y con una capacidad limitada para ajustar precios, la combinación de estas presiones ha incrementado significativamente los costos de producción, generando un efecto acumulativo sobre los márgenes que resulta cada vez más difícil de absorber”, indicó la empresa.

“En términos prácticos, fincas que eran viables hace apenas algunos años hoy operan con pérdidas”, añadió.

El fortalecimiento del colón frente al dólar ha afectado la producción de la compañía. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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