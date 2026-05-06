Política

Este es el gran reto que tendrá Laura Fernández a partir del 8 de mayo

Laura Fernández tendrá un reto bien complicado a partir del 8 de mayo cuando asuma la presidencia por esta razón

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Por Rocío Sandí

Laura Fernández tendrá un reto enorme a partir del próximo viernes 8 de mayo, cuando reciba la banda presidencial que la convertirá, oficialmente, en la presidenta de la República.

El politólogo y sociólogo Francisco Barahona explica que, como Rodrigo Chaves seguirá en el gobierno, ahora como ministro de la Presidencia y también ministro de Hacienda, Laura Fernández deberá demostrar que es ella quien tomará las decisiones ahora.

Laura Fernández presentó su gabinete
Laura Fernández tendrá un reto enorme a partir del 8 de mayo. (Rafael Pacheco)

“Su principal reto será ser la presidenta real de Costa Rica. Ser y demostrar que ella es quien toma las decisiones, porque eso la legitima como presidenta.

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“Si el pueblo empieza a ver que ella no manda o que está detrás de lo que dice Rodrigo Chaves, o de lo que dice el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (Nogui Acosta), eso la debilitaría mucho y le bajaría la imagen porque nadie quiere una presidenta así”, expresó el experto.

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05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
La sombra de Rodrigo Chaves podría afectar la imagen de Fernaández. (José Cordero)

Las dos carteras más importantes del Gobierno

Barahona dice que Chaves ocupará, según su criterio, dos de los ministerios más importantes y eso le dará bastante poder.

“Yo percibo que si doña Laura no ejerce con el cuidado de demostrar que realmente ella es la que toma las decisiones, se va a desdibujar completamente su presidencia”, explicó el politólogo.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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