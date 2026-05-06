Este es el número del premio mayor en el sorteo de Chances

Este martes 5 de mayo se jugó el sorteo número 7032 de Chances.
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El sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) inició pasadas las 7:30 p.m.
Así quedaron los premios:
- Premio mayor: 02, serie 958
- Segundo premio: 52, serie 175
- Tercer premio: 59, serie 183
¿En cuánto estaba el premio mayor?
Para este sorteo, el premio mayor estaba en 160 millones de colones en dos emisiones.
El segundo premio era de 25 millones de colones por emisión y el tercero, 7 millones de colones por emisión.
Estos montos se juegan en cada sorteo de Chances de los martes.
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¿Quiere cambiar el premio y no sabe cómo?
Si usted resultó ganador y no sabe dónde cambiar el premio, hay diferentes lugares a los que puede acudir.
Uno de ellos son las oficinas de la Junta de Protección Social (JPS). También puede ir a algún banco autorizado.
El premio también se puede cambiar a través de algún socio comercial de la Junta.
Todo cambia si usted compró en línea, pues debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma de la JPS.
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