Este es el número del premio mayor en el sorteo de Chances

Este martes 5 de mayo se jugó el sorteo número 7032 de Chances.

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El sorteo de la Junta de Protección Social (JPS) inició pasadas las 7:30 p.m.

Así quedaron los premios:

Premio mayor: 02, serie 958

Segundo premio: 52, serie 175

Tercer premio: 59, serie 183

Este martes 5 de mayo se jugó el sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones. (Captura de pantalla)

¿En cuánto estaba el premio mayor?

Para este sorteo, el premio mayor estaba en 160 millones de colones en dos emisiones.

El segundo premio era de 25 millones de colones por emisión y el tercero, 7 millones de colones por emisión.

Estos montos se juegan en cada sorteo de Chances de los martes.

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¿Quiere cambiar el premio y no sabe cómo?

Si usted resultó ganador y no sabe dónde cambiar el premio, hay diferentes lugares a los que puede acudir.

Uno de ellos son las oficinas de la Junta de Protección Social (JPS). También puede ir a algún banco autorizado.

El premio mayor de los Chances de este martes era de 80 millones de colones por emisión. (JPS/JPS)

El premio también se puede cambiar a través de algún socio comercial de la Junta.

Todo cambia si usted compró en línea, pues debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma de la JPS.

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