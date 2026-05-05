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El número de la suerte que podría acercarlo al acumulado de más de 1.600 millones

El acumulado de la Junta de Protección Social alcanza cifras millonarias y ya no hay enteros disponibles en línea

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Por Hillary Chinchilla Marín

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) llegó a los 1.617 millones de colones, mientras que el premio mayor del sorteo de chances también reparte millones, generando gran expectativa entre los jugadores.

Millones que ilusionan

Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica.
Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica. (Foto creda con IA) (Chatgpt/creada con Chatgpt)

Para este sorteo, el primer premio es de 536 millones de colones, lo que, sumado al acumulado, convierte la jornada en una de las más atractivas para quienes buscan pegar la suerte.

El interés ha sido tal que los enteros disponibles en línea ya se encuentran agotados, reflejando la alta demanda.

Aunque el resultado es completamente al azar, muchos jugadores buscan combinaciones menos comunes y la inteligencia artificial les da una mano.

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Para este sorteo, una opción distinta podría ser:

  • Número: 91
  • Serie: 362

El factor suerte

Los sorteos de la JPS no tienen patrones definidos, por lo que cualquier número tiene la misma probabilidad de salir. Sin embargo, conforme crece el acumulado, también aumenta la emoción y la participación.

Expectativa al máximo

Con más de 1.617 millones en juego, la atención está puesta en si finalmente alguien logrará llevarse el acumulado o si seguirá creciendo para los próximos sorteos.

15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña.
El acumulado de la JPS supera los 1.600 millones de colones. (Jose Cordero/José Cordero)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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