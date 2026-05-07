¿Busca carro? Este banco ofrece vehículos desde los 4 millones de colones

La entidad bancaria está ofreciendo vehículos de cinco pasajeros y con descuento

Por Ingrid Hidalgo

Si usted está en busca de carro y no sabe dónde encontrar o comprar uno, el Banco de Costa Rica tiene varias opciones que van desde los 4 millones de colones.

Las entidades bancarias no solo tienen propiedades a la venta, sino también vehículos para aquellas personas que buscan un automotor para movilizarse a diferentes lugares y no depender del transporte público o incluso de alguna plataforma de transporte.

El Banco de Costa Rica está ofreciendo cuatro vehículos en su sitio web con descuentos, así que esta es una buena oportunidad para que tenga su carro propio.

Estos son los automóviles que tiene la entidad a la venta:

Chery Tiggo 8 Pro

El Banco de Costa Rica tiene varios vehículos a la venta con descuentos. Antes de presentar la oferta, debe verlos en físico.
  • Año: 2023
  • Cilindraje: 1.500 C.C
  • Transmisión: Automático
  • Combustible: Gasolina
  • Tipo: Todo terreno 4x2 (cuatro puertas y cinco pasajeros)
  • Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
  • Precio inicial: ¢12.506.650,70
  • Descuento: 35%
  • Precio final: ¢8.129.322,95
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Nissan Sentra

  • Año: 2018
  • Cilindraje: 1.800 C.C
  • Transmisión: Manual
  • Combustible: Gasolina
  • Tipo: Sedan (cuatro puertas y cinco pasajeros)
  • Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
  • Precio inicial: ¢5.300.000,00
  • Descuento: 20%
  • Precio final: ¢4.240.000,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Soueast DX3 220T

  • Año: 2022
  • Cilindraje: 1.500 C.C
  • Transmisión: Automático
  • Combustible: Gasolina
  • Tipo: Todo terreno 4x2 (cuatro puertas y cinco pasajeros)
  • Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
  • Precio inicial: ¢7.202.520,00
  • Descuento: 5%
  • Precio final: ¢6.842.394,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Chery Tiggo 2 Pro Max

  • Año: 2025
  • Cilindraje: 1.000 C.C
  • Transmisión: Automático
  • Combustible: Gasolina
  • Tipo: Todo terreno 4x2 (cuatro puertas y cinco pasajeros)
  • Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
  • Precio inicial: ¢15.606.936,90
  • Descuento: 10%
  • Precio final: ¢14.046.243,21
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

¿Cómo puede agendar una cita para verlos?

La entidad bancaria indicó que para ver alguno de los vehículos debe contactar al ejecutivo de ventas encargado al número 2547-7099 o al correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.

Si usted quiere presentar alguna oferta, el BCR indicó que es requisito haber visto previamente el vehículo en persona.

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

