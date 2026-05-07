¿Busca carro? Este banco ofrece vehículos desde los 4 millones de colones

Si usted está en busca de carro y no sabe dónde encontrar o comprar uno, el Banco de Costa Rica tiene varias opciones que van desde los 4 millones de colones.
LEA MÁS: ¿Cuándo le toca pensionarse y cuánto dinero recibirá por mes? La fácil manera de saberlo desde el celular
Las entidades bancarias no solo tienen propiedades a la venta, sino también vehículos para aquellas personas que buscan un automotor para movilizarse a diferentes lugares y no depender del transporte público o incluso de alguna plataforma de transporte.
El Banco de Costa Rica está ofreciendo cuatro vehículos en su sitio web con descuentos, así que esta es una buena oportunidad para que tenga su carro propio.
Estos son los automóviles que tiene la entidad a la venta:
Chery Tiggo 8 Pro
- Año: 2023
- Cilindraje: 1.500 C.C
- Transmisión: Automático
- Combustible: Gasolina
- Tipo: Todo terreno 4x2 (cuatro puertas y cinco pasajeros)
- Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
- Precio inicial: ¢12.506.650,70
- Descuento: 35%
- Precio final: ¢8.129.322,95
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Nissan Sentra
- Año: 2018
- Cilindraje: 1.800 C.C
- Transmisión: Manual
- Combustible: Gasolina
- Tipo: Sedan (cuatro puertas y cinco pasajeros)
- Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
- Precio inicial: ¢5.300.000,00
- Descuento: 20%
- Precio final: ¢4.240.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
LEA MÁS: CCSS plantea propuesta de cuotas que obligaría a trabajar 5 años más para pensionarse
Soueast DX3 220T
- Año: 2022
- Cilindraje: 1.500 C.C
- Transmisión: Automático
- Combustible: Gasolina
- Tipo: Todo terreno 4x2 (cuatro puertas y cinco pasajeros)
- Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
- Precio inicial: ¢7.202.520,00
- Descuento: 5%
- Precio final: ¢6.842.394,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Chery Tiggo 2 Pro Max
- Año: 2025
- Cilindraje: 1.000 C.C
- Transmisión: Automático
- Combustible: Gasolina
- Tipo: Todo terreno 4x2 (cuatro puertas y cinco pasajeros)
- Dirección: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago
- Precio inicial: ¢15.606.936,90
- Descuento: 10%
- Precio final: ¢14.046.243,21
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
¿Cómo puede agendar una cita para verlos?
La entidad bancaria indicó que para ver alguno de los vehículos debe contactar al ejecutivo de ventas encargado al número 2547-7099 o al correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.
Si usted quiere presentar alguna oferta, el BCR indicó que es requisito haber visto previamente el vehículo en persona.
LEA MÁS: Gasolineras colapsan por largas filas ante el fuerte aumento en combustibles en Costa Rica