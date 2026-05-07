Así le entrega Rodrigo Chaves el país a Laura Fernández

El gobierno de Rodrigo Chaves finaliza con algunos avances, pero con preocupaciones en sectores como seguridad, educación y salud.

Este viernes 8 de mayo el mandatario le entrega el país a Laura Fernández con muchos retos.

Seguridad

Este ha sido uno de los temas más criticados, pues la tasa de homicidios aumentó. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2022 hubo 654 homicidios, cifra que subió en 2023 hasta 905, siendo el año más violento del país.

Luego, en 2024 se reportaron 876 homicidios y en 2025 se registraron 873, el tercer año más violento de la historia nacional.

Rodrigo Chaves le deja a Laura Fernández un país con algunos avances, pero con muchos retos. (Esteban Bermudez/Ebermudez)

Gerardo Castaing, experto en seguridad, señaló que narconovelas, redes sociales y videojuegos violentos atraen a jóvenes al mundo criminal.

Aunque se ha hecho un esfuerzo en dotar policías, Gustavo Mata, exministro de Seguridad, afirmó que se necesitan más oficiales, pues cada mes muchos renuncian o se pensionan.

A nivel legislativo, se aprobaron proyectos sobre escuchas telefónicas en homicidio simple y femicidio, y extradiciones de costarricenses requeridos por narcotráfico y terrorismo.

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Educación

El sistema educativo inició sin una ruta clara sobre cómo atender las necesidades de los estudiantes.

Karla Salguero, exviceministra de Educación Pública, señaló que la falta de presupuesto afectó la inversión en programas para estudiantes y el rescate de centros educativos con órdenes sanitarias.

El curso lectivo 2026 inició con 872 órdenes sanitarias en centros educativos, de las cuales 101 estaban en alerta roja.Costa Rica tiene rezago educativo, pues muchos estudiantes tienen bajos niveles de comprensión de lectura.

El rezago educativo, las órdenes sanitarias, la falta de presupuesto, entre otras cosas, preocupan a los expertos. Nuestros niños y jóvenes no tienen una buena compresión de lectura. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Muchos jóvenes ingresan a la universidad con comprensión lectora de noveno año.

Otro tema central es la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la cual fue rota por presuntas demandas “irracionales y abusivas” de parte de los rectores. Los universitarios temen que programas de investigación y becas se vean afectados por la falta de presupuesto.

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Salud

Aunque hubo avances como la cobertura de los ebáis, persisten importantes problemas. Si bien se ha intentado depurar las listas de espera para cirugías, ultrasonidos y otros procedimientos, estas siguen siendo enormes.

A marzo de 2025 había 340.558 pacientes en consulta externa en espera, 190.076 en cirugía y 723.156 en procedimientos diagnósticos.

Los hospitales siguen teniendo problemas por la falta de especialistas.

Asimismo, dos importantes hospitales no se han construido: el de Cartago y el de Limón. La construcción del hospital brumoso estaba programada para finales de este año o inicios de 2027.

Los precios de los medicamentos continúan siendo altos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), desde mayo de 2022 hasta marzo de 2026 aumentaron un 8,3%.

La falta de especialistas en los hospitales generan preocupación, pues hay muchos pacientes que no son atendidos. Debido a esto, las listas de espera son enormes y no se ha logrado disminuirlas. ( Northwestern Medicine/Northwestern Medicine)

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Empleo

El desempleo disminuyó; sin embargo, hay una razón que genera preocupación: las personas dejaron de buscar trabajo o salieron del mercado laboral.

Un informe de la Universidad Nacional señaló que hay casi medio millón de personas más fuera de la fuerza laboral que antes de la pandemia.

El Estado de la Nación 2025 reveló que las mujeres que son mamás enfrentan obstáculos para progresar, pues les cuesta encontrar un empleo compatible con su realidad materna.

La agricultura, el comercio, los hoteles y el servicio doméstico son los sectores más afectados, pues se redujeron las oportunidades laborales.

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Transporte público

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo de Transporte Público revelaron la realidad que viven los usuarios de buses.

Más de 100 rutas fueron abandonadas o canceladas, generando brechas en el desarrollo social. Debido a ello, muchos se quedaron sin transporte para ir al trabajo u otras necesidades. Este transporte es indispensable en zonas costeras y cantones fuera del Gran Área Metropolitana, pues da acceso a trabajadores.

Más de 100 rutas han sido canceladas o abandonadas, dejando a usuarios sin transporte para movilizarse en zonas costeras o cantones fuera de la GAM. La Aresep indicó que muchos utilizan el bus para ir a su trabajo en Quepos, Parrita y Jacó. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Asimismo, muchos cambiaron de medio de transporte, afectando la demanda.

Queda pendiente el proyecto del tren eléctrico, cuyo presupuesto de $800 millones no fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa pasada. Los diputados tienen la tarea de aprobarlo y luego el gobierno de Laura Fernández debe ejecutarlo.

Obras viales

Varias obras viales avanzaron, mientras otras se estancaron. Por ejemplo, los cartagineses aún sufren atrasos por el proyecto Taras-La Lima, que inició hace seis años, ya se inauguró, pero el sitio no tiene señales claras y vecinos y comercios sufren por el polvo, aún no está concluída.

Hace poco se aprobó el financiamiento para ampliar la carretera San José-San Ramón; se espera que las obras inicien en 2027. Como parte del proyecto, se demolió la estación de peaje en la General Cañas.

La ruta 32 es otro de los proyectos con problemas. Algunas obras marginales siguen en ejecución; el gobierno debe poner recursos adicionales para reemplazar las rotondas construidas en lugar de pasos vehiculares y puentes peatonales.

Hatillo es otro sector afectado por las presas debido a las obras sobre Circunvalación. Aunque hubo avances, el gobierno tendrá que continuar con la construcción del paso a desnivel entre Hatillo 7 y 8, así como proyectos viales en este sector. Este proyecto inició en el gobierno anterior.

Una de las obras viales que han generado problemas al país es la de Taras-La Lima. Los vecinos aún sufren por el polvo. El sector es un laberinto, pues no hay señalización clara. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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