Politólogo analiza el primer discurso como presidenta de Laura Fernández

Tras su juramentación como presidenta de la República, Laura Fernández dio su primer discurso, en el que afirmó que es la heredera del cambio y que están a las puertas de construir una Tercera República.

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“Lo digo sin titubeos: heredera de una forma distinta de hacer política, heredera de una lucha constante, sin armas, pero con resultados, heredera de una convicción que se resume en un principio simple: no aflojar”, dijo.

Fernández señaló que la “nueva forma” de hacer política es la que deja de hablar y empieza a resolver, fija metas, mide resultados y rinde cuentas.

Laura Fernández dio un discurso tras ser juramentada como presidenta de la República. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) (MARTIN BERNETTI/AFP)

El politólogo Sergio Araya analizó el discurso de la presidenta número 50 y opinó que no hay claridad sobre en qué consiste la propuesta que tiene para el país.

“Es una intervención que reafirma la idea de que su administración es la continuidad de un cambio que, según sus palabras, inició el expresidente Chaves.

“Es una continuidad de ese cambio que tiene su propia lista de acciones y líneas de trabajo que deben ser complemento de lo que ya se realizó. No pretende solo administrar lo heredado, sino también profundizarlo”, explicó Araya.

Cambios que quiere hacer Laura Fernández

En su discurso, la mandataria señaló que el cambio implica revisar la institucionalidad.

“Por supuesto que eso no significa atentar contra la división de poderes. Nunca lo haría. Pero a cada uno le toca darle cuentas al pueblo de sus acciones, así como de sus omisiones. Y también implica algo fundamental: recuperar la confianza en la justicia”, expresó la mandataria.

“Costa Rica no puede normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen. No podemos aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en nuestro sistema. La reforma que necesitamos es profunda. Y la vamos a impulsar”, dijo.

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Laura Fernández aprovechó el momento para mencionar algunos proyectos que va a impulsar, como la megacárcel que está siendo construida al lado de La Reforma.

Asimismo, comentó que modernizará el Estado e impulsará el tren rápido de pasajeros, así como otros proyectos viales como la carretera a San Carlos, la ruta 32 y el tramo Barranca-Limonal.

La presidenta Laura Fernández afirmó que es la heredera del "cambio". Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La mandataria también habló de proyectos que fueron archivados, como Ciudad Gobierno, pensiones de lujo, jornadas laborales, Puerto de Limón, Crucitas, entre otros.

Una Tercera República

La presidenta mencionó que el gobierno está a las puertas de construir una Tercera República. Esta no es la primera vez que ella lo menciona, sino que también lo hizo en una conferencia de prensa que realizó al día siguiente de haber ganado las elecciones.

“Es la continuidad de lo que ya se ha venido incorporando e instalando en la narrativa. Hoy la vuelve a mencionar, pero da esbozos. Todavía no hay un claro contenido de qué es lo que vamos a entender por esto”, dijo Sergio Araya.

El politólogo recordó que la Segunda República, en la cual vivimos, surgió de dos acontecimientos: la guerra civil de 1948 y la promulgación de la Constitución de 1949.

“Hablar de una Tercera República o utilizar esas expresiones sin que, por lo menos, al día de hoy haya habido ese tipo de hechos, abre un abanico de muchas posibilidades sobre lo que puede englobar esa alusión a una Tercera República”, comentó.

La presidenta Laura Fernández afirmó que estána las puertas de construir una Tercera República. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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