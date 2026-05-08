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Vivienda, Seguridad y Educación, a lo que debe meterle mano Laura Fernández según asistentes al traspaso de poderes

Los ticos también le piden a Laura Fernández que no afloje con la reparación de carreteras

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Por Eduardo Vega

¿Qué será lo que los ticos le piden a doña Laura Fernández que ataque primero ahora que es presidenta?

Con esa pregunta nos fuimos a las afueras del Estadio Nacional y nos topamos con costarricenses que piden más seguridad.

También hubo quienes hablan de fortalecer programas de vivienda digna para los que más necesitan y hasta nos comentaron sobre la urgencia de atender la población adulta mayor en situación de calle.

Vivienda, Seguridad y Educación, a lo que debe meterle mano ya mismo la nueva presidenta. En la foto, José Alberto Zumbado
Don José espera que doña Laura trabaje fuerte en atención al adulto mayor en condición de calle. (María Fernanda LIzano/María Fernanda Lizano)

Don José Alberto Zumbado nos dijo cuáles, para él, son las tres prioridades que debe atacar doña Laura Fernández ahora que ya es la presidenta del país.

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“Vivienda, seguridad y reorganización de todas las empresas públicas. También tiene una cuarta cosa, atención al adulto mayor. Se está viendo mucha indigencia por pobreza extrema de adultos mayores. Gente que no tiene ni un solo recurso. Hay que meterle mano dura a eso”.

Mario Agüero, quien también llegó al traspaso, le dice a doña Laura que se meta duro con: “la seguridad, restructuración laboral de empresas y las carreteras. Una cuarta acción que debe hacer desde ya la presidenta es el tema de vivienda.

Vivienda, Seguridad y Educación, a lo que debe meterle mano ya mismo la nueva presidenta. En la foto, Mario Agüero.
Para don Mario la vivienda debe ser prioridad en este gobierno. (María Fernanda LIzano/María Fernanda Lizano)

“No se le puede olvidar la vivienda para el pueblo que más necesita porque por eso el pueblo confía en la continuidad de don Rodrigo”.

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Doña Teresita Herrera, vecina de Turrúcares de Alajuela, mientras hacía fila para entrar al Estadio Nacional nos dijo: “Amo la educación, por eso lo primero a lo que debe meterle mano es a la educación. En segundo lugar, vivienda para quienes más necesiten y en tercer lugar, carreteras.

Vivienda, Seguridad y Educación, a lo que debe meterle mano ya mismo la nueva presidenta. En la foto, Teresita Herrera.
Doña Teresita espera que doña Laura le apueste duro a la Educación. (María Fernanda LIzano/María Fernanda Lizano)

“Eso sí, que arranque con educación. Que meta inglés. Un inglés al nivel que se da en las escuelas privadas, que también se dé en las públicas. Es primordial que metan inglés en todas las escuelas”, afirma.

Vivienda, Seguridad y Educación, a lo que debe meterle mano ya mismo la nueva presidenta. En la foto, Carlos Quirós
Don Carlos quiere que las calles se sigan arreglando. (María Fernanda LIzano/María Fernanda Lizano)

Carlos Quirós, alajuelense, le pide a doña Laura que se enfoque primero en “la seguridad del país.

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“En segundo lugar, educación porque se necesitan muchas escuelas nuevas y otras tantas ser trasladadas; en tercer lugar, las carreteras que siga con las carretas porque se necesita mucho”, concluyó.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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