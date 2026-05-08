Esta delegada internacional atrapó las miradas en el traspaso de poderes

El traspaso de poderes de Laura Fernández se ha convertido en un encuentro de culturas con la presencia de diferentes delegaciones internacionales. Sin embargo, una figura ha llamado la atención este viernes 8 de mayo con su hiyab beige.
LEA MÁS: Cruz Roja atiende emergencias en el traspaso de poderes y saca a dos personas en camilla
Se trata de la ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi.
Ella se reunió el jueves 7 de mayo con las autoridades nacionales. De hecho, también llamó la atención cuando llegó al Museo de Arte Costarricense, en La Sabana.
Durante su visita al país, visitó la Torre de la Esperanza de Obras del Espíritu Santo y conversó con el padre Sergio Valverde.
LEA MÁS: ¿Regresó Fabricio Alvarado a Costa Rica? Esto dice Migración
Otras delegaciones
En el traspaso de poderes también están presentes otras figuras políticas, como el presidente de Chile, José Antonio Kast.
Además, se encuentran el mandatario de Israel, Isaac Herzog; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
El rey de España, Felipe VI, un invitado infaltable, también ha llamado la atención con su presencia. Él llegó al país la mañana de este jueves 7 de mayo.
Otros representantes de países que también se encuentran en el Estadio Nacional son Arabia Saudita, Brasil, China, Argentina, El Salvador, Canadá, Corea del Sur, Japón, Francia, Colombia y más.
LEA MÁS: Periodista de Teletica vivió tenso momento en cobertura del traspaso de poderes