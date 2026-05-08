Esta delegada internacional atrapó las miradas en el traspaso de poderes

El traspaso de poderes de Laura Fernández se ha convertido en un encuentro de culturas con la presencia de diferentes delegaciones internacionales. Sin embargo, una figura ha llamado la atención este viernes 8 de mayo con su hiyab beige.

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Se trata de la ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi.

Ella se reunió el jueves 7 de mayo con las autoridades nacionales. De hecho, también llamó la atención cuando llegó al Museo de Arte Costarricense, en La Sabana.

La ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, ha llamado la atención en el traspaso de poderes. Imagen tomada de Telenoticias. (Teletica/Teletica)

Durante su visita al país, visitó la Torre de la Esperanza de Obras del Espíritu Santo y conversó con el padre Sergio Valverde.

La ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos visitó la Torre de la Esperanza de Obras del Espíritu Santo e interactuó con los niños. También conversó con el padre Sergio Valverde. (Asociación Obras del Espíritu Santo/Asociación Obras del Espíritu Santo)

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Otras delegaciones

En el traspaso de poderes también están presentes otras figuras políticas, como el presidente de Chile, José Antonio Kast.

La ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos visitó la Torre de la Esperanza de Obras del Espíritu Santo e interactuó con los niños. También conversó con el padre Sergio Valverde. (Asociación Obras del Espíritu Santo/Asociación Obras del Espíritu Santo)

Además, se encuentran el mandatario de Israel, Isaac Herzog; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Alrededor de 89 delegaciones internacionales se encuentran en el Estadio Nacional. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El rey de España, Felipe VI, un invitado infaltable, también ha llamado la atención con su presencia. Él llegó al país la mañana de este jueves 7 de mayo.

Otros representantes de países que también se encuentran en el Estadio Nacional son Arabia Saudita, Brasil, China, Argentina, El Salvador, Canadá, Corea del Sur, Japón, Francia, Colombia y más.

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