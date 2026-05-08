¿Regresó Fabricio Alvarado a Costa Rica? Esto dice Migración

El exdiputado Fabricio Alvarado no ha llegado a Costa Rica, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería.

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Hace unos días, el abogado de Fabricio Alvarado, Eric Ramos, afirmó a La Teja que el exlegislador iba a estar en el país este viernes, después de que se reportara su salida el pasado jueves 30 de abril.

Sin embargo, Migración no ha reportado su ingreso al país.

Este medio contactó al abogado de Alvarado para confirmar si estaba o no en el país y nos indicó: “Perdone, en este momento estoy ocupado”.

Fabricio Alvarado salió del país el 30 de abril y aún no se reporta su ingreso. (Asamblea Legislativa/La Nación)

También intentamos contactar al exdiputado, pero nos rechazó las llamadas. A él le dejamos un mensaje con las consultas.

Alvarado salió de Costa Rica un día antes de que finalizara su labor como diputado, en medio de una polémica por las acusaciones en su contra por supuesto abuso sexual.

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Exdiputada solicitó medidas cautelares

Marilun Azofeifa, la exdiputada que lo denunció por presunto abuso sexual, solicitó medidas cautelares al Ministerio Público.

Entre las medidas solicitadas se encuentran el arresto domiciliario con tobillera electrónica, la entrega de pasaportes, la prohibición de contacto con testigos y con la exlegisladora, así como restricciones para evitar cualquier perturbación del proceso.

David Delgado, abogado de Marilun, indicó que las medidas deben ser valoradas por las autoridades.

Marilun Azofeifa, la exdiputada que denunció a Fabricio Alvarado por supuesto abuso sexual, solicitó medidas cautelares contra el exlegislador. (Aarón Sequeira/La Nación)

“Si Fabricio Alvarado no regresa a Costa Rica este viernes 8 de mayo, le estamos solicitando al Ministerio Público que emita una alerta internacional a través de la Interpol para que se gire una orden de captura en cualquier parte del mundo y sea traído por la policía para enfrentar este proceso”, dijo.

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