Gobierno de Laura Fernández suma su primera protesta a pocas horas del traspaso de poderes

Laura Fernández aún no es presidenta oficialmente y su gobierno ya suma su primera protesta.

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Esta mañana se reportó una manifestación de agricultores, camioneros y ganaderos desde Cartago y Limón como rechazo al tema del areteo, cuya obligatoriedad el gobierno pospuso hasta octubre, así como otros asuntos.

Como parte de la manifestación, hubo tortuguismo en varias carreteras, afectando el tránsito.

Se reportó tortuguismo en ruta 32 y la carretera Florencio del Castillo este viernes 8 de mayo, a unas horas del traspaso de poderes. (ACR Noticias. /Tomado de ACR Noticias)

Una de las carreteras afectadas es la Florencio del Castillo, en sentido Cartago-San José. Los manifestantes conducían a paso lento, mientras los demás vehículos iban detrás de ellos.

Otra ruta que también se vio afectada es la 32, específicamente en el sector del teleférico, en sentido Limón-San José, según Teletica.

Las autoridades indicaron que no hubo reportes de bloqueos totales de carretera; tampoco hubo personas obstruyendo las vías.

A pocas horas de que se le entregue la banda presidencial, Laura Fernández calificó la manifestación de los camioneros, ganaderos y agricultores como “antipatriótica”, de acuerdo con Noticias Monumental.

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Gobierno prorrogó decreto sobre areteo

El gobierno prorrogó el decreto “Creación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino y modificaciones al reglamento a la ley de control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y recepción” hasta octubre de este año.

Esta es la tercera prórroga que se realiza; el plazo otorgado para que entrara a regir el decreto venció el 26 de abril.

El gobierno prorrogó el decreto que busca obligar a propietarios de identificar al ganado con un arete oficial. (Cortesía/La Nación)

Este decreto busca que se identifique a todo el ganado con un arete oficial y su guía digital para movilizarlo de un lugar a otro, así como recibirlo en subastas y mataderos.

Los propietarios de bovinos tienen tiempo hasta octubre para registrar e incorporar a sus animales al Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino.

Mientras tanto, se podrá movilizar a los animales no identificados por medio de guías físicas o digitales autorizadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

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