Estos países estarán presentes en el traspaso de poderes de Laura Fernández

Alrededor de 89 delegaciones de distintos países estarán presentes en el traspaso de poderes de Laura Fernández, que se realizará este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

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Las delegaciones empezaron a llegar al país desde el miércoles 6 de mayo. Un avión israelí arribó anoche; a bordo iba el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Este es uno de los invitados de alto rango que estará presente en la ceremonia.

La mañana de este jueves 7 de mayo llegaron el rey de España, Felipe VI, así como los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala) y Luis Abinader (República Dominicana).

El rey Felipe VI llegó a Costa Rica la mañana de este jueves 7 de mayo. Él es uno de los representantes de alto cargo que estará en el traspaso de poderes. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El canciller Arnoldo André Tinoco informó que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Raúl Mulino, mandatario de Panamá, habían confirmado su asistencia al traspaso de poderes.

Sin embargo, este jueves llegó al país María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador. Noboa estará ausente.

También se espera la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, entre otros países.

De parte de Estados Unidos, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, presenciará el cambio de gobierno en La Sabana.

Además, la embajadora en Costa Rica, Melinda Hildebrand, y la exsecretaria de Seguridad Nacional y enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, también asistirán a la ceremonia.

Otros países que estarán en el traspaso son Honduras, Chile, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no estará en el traspaso; en su lugar, asistirá Félix Ulloa, vicepresidente del país centroamericano. Tampoco asistirá el presidente argentino Javier Milei.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, estará en el traspaso de poderes. (Photo by John THYS / AFP) (JOHN THYS/AFP)

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¿A qué hora iniciará el traspaso de poderes?

El traspaso de poderes de Laura Fernández iniciará a las 11 a.m. de este viernes; sin embargo, previo a la entrega de la banda presidencial, habrá actividades.

A las 9 a.m. se efectuará un pasacalles con diferentes bandas, como Mercedes Norte Marching Band, Banda Comunal de Palmar Norte, Banda Comunal de La Fortuna y Banda Internacional Vieja Metrópoli, entre otras.

Luego de que le entreguen la banda presidencial a Laura Fernández, se realizará la primera sesión del Consejo de Gobierno.

Al final de la ceremonia habrá un concierto llamado Costa Rica Canta, en el que participarán la Orquesta Sinfónica Nacional y varios artistas nacionales, como Xiomara, Vanessa González, Tapón, José Cañas y más.

Laura Fernández recibirá la banda presidencial el viernes 8 de mayo. En el Estadio Nacional habrá actividades, entre ellas un pasacalles y un concierto. (Rafael Pacheco Granados /Rafael Pacheco Granados)

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