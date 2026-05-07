Estos son los artistas que pondrán música al Traspaso de Poderes este viernes en el Estadio Nacional

La celebración del Traspaso de Poderes de este viernes 8 de mayo no solo marcará un momento histórico para Costa Rica con la juramentación de la nueva presidenta Laura Fernández, sino que también tendrá un cierre cargado de música y talento nacional.

Orquesta Sinfónica Nacional y Marfil son parte de los que estarán en el concierto "Costa Rica canta". (redes/Facebook)

Como parte de las actividades oficiales programadas en el Estadio Nacional, en La Sabana, el público podrá disfrutar del concierto “Costa Rica Canta”, que arrancará a las 2:30 de la tarde y servirá como broche de oro para la jornada.

LEA MÁS: Este es el gran reto que tendrá Laura Fernández a partir del 8 de mayo

El espectáculo estará encabezado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, que compartirá escenario con una destacada lista de artistas nacionales de distintos géneros musicales.

El cantante José Cañas también estará en el cierre del Traspaso de Poderes junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. (redes/Facebook)

Entre los nombres confirmados destacan Marfil, Los Hicsos, Charlene Stewart, Pato Barraza, José Cañas y Tapón.

También se suman artistas como Xiomara Ramírez, Gene Chambers, Rina Vega, Vanessa González, La Kuarta y Joseph El Salse.

El rock nacional también estará presente con Pato Barraza como invitado. (redes/Facebook)

La Sinfónica adelantó que el concierto tendrá una mezcla de ritmos y fusiones musicales, prometiendo un espectáculo pensado para celebrar la cultura costarricense y acompañar uno de los días más importantes del calendario político nacional.

LEA MÁS: Anuncian importante cambio en evento masivo por actos del traspaso de poderes

El acceso al evento será abierto al público, por lo que se espera una importante asistencia de familias y amantes de la música que quieran formar parte de esta jornada histórica.

Christian Gómez "Tapón" será otro que cantará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. (redes/Facebook)

Cabe recordar que las actividades previas al traspaso iniciarán a las 8:30 a. m. con presentaciones culturales en la plazoleta del estadio.

Después habrá un acto cultural, que se extenderá hasta las 10:30 a. m., en la pista de atletismo alrededor de la cancha, como parte de la programación previa a la sesión legislativa. Se espera, entre otras cosas, un recorrido de bandas.

Xiomara Ramírez será otra artista que estará en el cierre del Traspaso de Poderes. (redes/Facebook)

La sesión solemne en la Asamblea Legislativa comenzará a las 11 a. m., tras la verificación de cuórum.