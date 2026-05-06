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Anuncian importante cambio en evento masivo por actos del traspaso de poderes

La noticia se dio a conocer este miércoles por medio de un comunicado

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La organización del Día de la Familia anunció que la actividad prevista para el 9 y 10 de mayo en La Sabana será reprogramada para el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

La decisión responde al contexto de los actos protocolarios vinculados al traspaso de poderes, lo que impacta en los tiempos necesarios para el montaje del evento.

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Según indicaron, esta medida busca garantizar los estándares de calidad y seguridad previstos, asegurando una experiencia adecuada para todos los asistentes.

Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El traspaso de poderes será el próximo viernes 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Actividades para todas las edades

Los visitantes podrán disfrutar de food trucks, un mercadito de negocios locales, clases de zumba, zonas de juegos, inflables, actividades deportivas, canopy, talleres y espacios especialmente diseñados para mascotas.

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Agenda artística y recreativa

El sábado se iniciará con una clase de zumba a cargo de Viviana Céspedes, seguida de presentaciones musicales de Marfil, Mario Quirós, el dúo de Karina Severino y Marco Jara, y La Kuarta. El domingo también comenzará con zumba y continuará con los shows de Son de Calle, Gatillazo y Gaviota.

El Día de la Familia se presenta como una invitación a compartir, crear recuerdos y disfrutar de actividades al aire libre en un entorno pensado para todas las edades.

Las actividades son para toda la familia.
Las actividades son para toda la familia. (Cortesía/Cortesía)
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Día de la FamiliaLa SabanaTraspaso de poderes
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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