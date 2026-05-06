Anuncian importante cambio en evento masivo por actos del traspaso de poderes

La organización del Día de la Familia anunció que la actividad prevista para el 9 y 10 de mayo en La Sabana será reprogramada para el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

La decisión responde al contexto de los actos protocolarios vinculados al traspaso de poderes, lo que impacta en los tiempos necesarios para el montaje del evento.

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Según indicaron, esta medida busca garantizar los estándares de calidad y seguridad previstos, asegurando una experiencia adecuada para todos los asistentes.

El traspaso de poderes será el próximo viernes 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Actividades para todas las edades

Los visitantes podrán disfrutar de food trucks, un mercadito de negocios locales, clases de zumba, zonas de juegos, inflables, actividades deportivas, canopy, talleres y espacios especialmente diseñados para mascotas.

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Agenda artística y recreativa

El sábado se iniciará con una clase de zumba a cargo de Viviana Céspedes, seguida de presentaciones musicales de Marfil, Mario Quirós, el dúo de Karina Severino y Marco Jara, y La Kuarta. El domingo también comenzará con zumba y continuará con los shows de Son de Calle, Gatillazo y Gaviota.

El Día de la Familia se presenta como una invitación a compartir, crear recuerdos y disfrutar de actividades al aire libre en un entorno pensado para todas las edades.