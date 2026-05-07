Primera dama Signe Zeikate dedicó emotiva despedida a Costa Rica

La primera dama Signe Zeikate se despidió del pueblo de Costa Rica con un sentido mensaje publicado en redes sociales.

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En dicha publicación, ella recordó su paso por el país como primera dama con mucho agradecimiento por el amor que le brindaron.

“Cuando mi familia y yo llegamos a Costa Rica a finales de 2019, me propuse conocer este país a profundidad. Viajé desde las vibrantes costas de Limón hasta la provincia de Guanacaste, de norte a sur. Me enamoré de la naturaleza, de sus paisajes, y conocí su cultura y tradiciones”, contó.

La primera dama Signe Zeikate compartió un emotivo mensaje dirigido al pueblo de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Zeikate, quien es oriunda de Letonia, expresó que el calor, la amabilidad y la resiliencia del pueblo le cautivaron el corazón.

“Mis viajes me abrieron los ojos a las luchas diarias de muchas familias, y la realidad de la pobreza no fue solo una estadística para mí; se convirtió en una misión que definió mi propósito como primera dama”, comentó.

En la publicación, ella compartió algunos aportes que hizo a Costa Rica como primera dama.

“Nada de esto hubiera sido posible sin mi equipo”

Zeikate agradeció a su equipo por el trabajo que han realizado durante estos cuatro años.

“Nada de esto hubiera sido posible sin mi extraordinario equipo, asesores, colaboradores y patrocinadores. Gracias por su pasión y por su trabajo incansable para convertir nuestra visión compartida en realidad. Miro hacia atrás con gran satisfacción, porque detrás de cada cifra hay una persona y una historia de vida”, comentó.

También agradeció a Costa Rica por los buenos deseos.

La primera dama Signe Zeikate compartió imágenes junto con el presidente Rodrigo Chaves que fueron tomadas a través de los años. (Signe Zeikate/Signe Zeikate)

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“Soy tica de corazón”

Afirmó que es una tica de corazón y que, al cerrar este capítulo como primera dama, deja un pedazo de su corazón con los ticos.

“El mayor tesoro de Costa Rica son ustedes. Recibieron a una mujer letona y la hicieron sentir como una hija de esta tierra. Me quedaré aquí en Costa Rica y estoy lista para servir al pueblo de este país en cualquier capacidad que la nación necesite. La dedicación de mi corazón a esta tierra no termina con mi título”, dijo.

Zeikate señaló que ha sido el honor “más grande” de su vida servir como primera dama de Costa Rica.

Ella acompañó su mensaje de despedida con fotos junto al presidente Rodrigo Chaves tomadas a través de los años.

La primera dama Signe Zeikate compartió imágenes junto con el presidente Rodrigo Chaves que fueron tomadas a través de los años. (Signe Zeikate/Signe Zeikate)

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