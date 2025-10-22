Signe Zeikate, primera dama de la República, envió sentido mensaje luego de la operación de próstata de Rodrigo Chaves

Signe Zeikate dijo que el presidente Rodrigo Chaves se está recuperando y pronto volverán la país. (José Cordero)

Signe Zeikate, la primera dama de la República y esposa de Rodrigo Chaves, envió un sentido mensaje luego de la operación de próstata que le hicieron al mandatario.

Ella posteó en su cuenta de Facebook unas palabras en las que dice que Chaves se está recuperando de buena manera.

“Con sincera gratitud, deseo agradecer profundamente al pueblo de Costa Rica por sus oraciones, buenos deseos y los innumerables mensajes de apoyo por la exitosa cirugía y recuperación del presidente. Nos sentimos profundamente conmovidos por su bondad y solidaridad en este momento.

“La cirugía salió muy bien y el presidente se encuentra ahora en etapa de recuperación, recibiendo una excelente atención. En nombre de nuestra familia, expreso nuestro más sincero agradecimiento a todos por su cariño y aliento. Esperamos con mucho amor y entusiasmo su regreso a casa, tal como está previsto”, detalló la primera dama.

A Rodrigo Chaves lo operaron de la próstata en Estados Unidos. (José Cordero)

El presidente fue intervenido en un hospital, en Estados Unidos, por una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento no canceroso de la próstata.

El urólogo Andrés Arley, presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica, explicó que la hiperplasia prostática es el crecimiento benigno de la próstata, que suele darse después de los 40 o 45 años en promedio.

La próstata es la glándula encargada de la producción de una parte del semen, junto con las vesículas seminales. Al agrandarse, dificulta la expulsión de la orina.

La principal causa de este mal es la genética (la herencia, especialmente en línea directa). Tienen un papel adicional el sobrepeso, el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, el alcohol y el tabaco.

Usualmente, en el caso de los hombres, la incontinencia urinaria suele relacionarse con problemas o tratamientos de la próstata.

Los síntomas de la hiperplasia prostática

El experto dijo que los síntomas de la enfermedad son:

-Nicturia (levantarse de noche).

-Valsalva (pujar para orinar).

-Frecuencia (muchas ganas de ir orinar en el día, muy seguido).

-Urgencia (correr para llegar al baño).

-Intermitencia (chorro entrecortado).

-Disminución del calibre (la fuerza) del chorro.

-Vaciamiento incompleto (no se logra vaciar la vejiga por completo).