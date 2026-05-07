Caso de Fabricio Alvarado: exdiputada pide estas medidas tras su salida del país

La exdiputada Marulin Azofeifa solicitó al Ministerio Público medidas cautelares contra el también exdiputado Fabricio Alvarado, en el marco de un proceso judicial por un presunto abuso sexual.

El caso ha cobrado relevancia luego de que Alvarado saliera del país el pasado 30 de abril, mientras se desarrolla la investigación.

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Medidas solicitadas

Entre las medidas cautelares solicitadas por la denunciante se encuentran el arresto domiciliario con tobillera electrónica, la entrega de pasaportes, la prohibición de contacto con testigos y con Marulin, así como restricciones para evitar cualquier perturbación del proceso.

Fabricio Alvarado salió del país el pasado 30 de abril. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Estas acciones deberán ser valoradas por el Ministerio Público y, posteriormente, por un juez, según explicó este jueves David Delgado, abogado de Azofeifa, en un video publicado por La Nación.

Argumentos de la defensa

Delgado explicó que la solicitud responde al posible riesgo de evasión del proceso penal.

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“Como es sabido, Fabricio Alvarado se encuentra fuera de Costa Rica y nosotros hemos hecho una instancia muy respetuosa al Ministerio Público para que valore esta circunstancia como un potencial riesgo de evasión de un proceso penal el cual él tiene que hacerle frente aquí en Costa Rica”, mencionó.

Marulin Azofeifa lo acusa de presunto abuso sexual. (Aarón Sequeira/La Nación)

Además, indicó que, en caso de regresar al país el próximo viernes 8 de mayo, se busca que se le impongan medidas que garanticen su permanencia y eviten cualquier interferencia en la investigación.

Erick Ramos, abogado del exdiputado, informó días atrás a La Teja que Fabricio regresará al país este viernes 8 de mayo, día del traspaso de poderes.

Posibles acciones internacionales

“Si Fabricio Alvarado no regresa a Costa Rica este viernes 8 de mayo, le estamos solicitando al Ministerio Público que emita una alerta internacional a través de la Interpol para que se gire una orden de captura en cualquier parte del mundo y sea traído a través de la policía a enfrentar este proceso”, detalló el abogado.

Delgado también señaló que existen otros dos casos en los que el exdiputado debería ser indagado por las autoridades.