“Gemela” de la Campana de la Independencia ocupó su lugar en las Ruinas de Cartago

Después de más de dos años fuera de su lugar privilegiado, la emblemática Campana de la Independencia volvió este jueves 7 de mayo a uno de los lugares más queridos y fotografiados de Cartago: el arco principal de las Ruinas de Santiago Apóstol.

Campana de la Independencia volvió a las Ruinas de Cartago con una réplica exacta de 290 kilos el 7 de mayo del 2026 (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Eso sí, la que ahora cuelga orgullosa sobre el templo que nunca se terminó no es la pieza original, sino una réplica exacta creada en Costa Rica y fabricada con una precisión tan detallada que hasta las letras y grabados históricos fueron calcados para mantener viva una parte fundamental de la historia nacional.

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La réplica de la Campana de la Independencia volvió a lucirse en las Ruinas de Cartago desde el jueves 7 de mayo del 2026. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

La campana original, fundida en 1818 por Andrés Cartín y declarada monumento nacional en 1962, la quitaron el 6 de febrero del 2024 por el deterioro que sufría tras décadas expuesta al viento, lluvia y cambios de temperatura. Ahora se conserva en el Museo Municipal de Cartago.

Autoridades de Cartago estuvieron en el momento histórico en el cual las dos campanas se mostraron juntas. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Expertos identificaron que las grietas que tenía desde hace más de 100 años ya comprometían cerca del 70% de la estructura, por lo que mantenerla a la intemperie representaba un enorme riesgo.

Don Mario Redondo, alcalde de Cartago, sonó la nueva campana de la Independencia. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Una pieza hecha con manos ticas

La réplica fue hecha completamente en Costa Rica, específicamente en un taller de Pavas, mediante un proceso artesanal que tomó semanas de trabajo y reunió a especialistas en restauración, escultura y materiales.

La nueva campana pesa 290 kilos y fue fabricada completamente en Costa Rica. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

La campana pesa 290 kilos, mide 81 centímetros de alto y tiene un diámetro de 76 centímetros. Fue fabricada con bronce campana, una aleación especial compuesta por 78% cobre y 22% estaño, reconocida mundialmente por producir sonidos más puros y potentes, o sea, sí suena y bien.

La Campana de la Independencia es uno de los símbolos históricos más importantes del país. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Para crearla se necesitaron 350 kilos de bronce, dos toneladas de arena de Coris, metal calentado a 1.100 grados centígrados y un equipo de 15 personas que trabajó en cada detalle del proyecto.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la réplica se fundió el 13 de marzo del 2026, exactamente 208 años después de que se fabricó la campana original en Cartago.

También se puso una placa que explica la presencia de la nueva campana. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Además, el proceso incluyó modelado digital en 3D y 72 horas continuas de impresión para conseguir una copia prácticamente idéntica a la histórica pieza.

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Un símbolo que marcó la independencia

La Campana de la Independencia es considerada uno de los grandes símbolos patrios del país, ya que históricamente representa el sonido que acompañó el fin de la era colonial y el inicio de la vida independiente en Costa Rica.

Estudiantes brumosos estuvieron presentes en el acto de colocación de la nueva campana de la Independencia. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

De hecho, la nueva campana incluye una frase grabada que resume ese peso histórico: “El sonido que marcó el fin de la era colonial y el inicio de la vida independiente”.

Mario Redondo, alcalde de Cartago

Durante la actividad realizada el 7 de mayo, tanto la campana original como la réplica fueron exhibidas en la explanada de Plaza Mayor, para que vecinos y visitantes pudieran observarlas de cerca y comparar los detalles.

Sergio Orozco, historiador de Cartago

El nuevo sistema de soporte también fue diseñado especialmente para garantizar estabilidad y conservación.

La estructura combina hierro y madera en un soporte tipo “C”, mientras que el tradicional badajo de acero (pieza que cuelga al interior de la campana para hacer el sonido) forjado de 8,5 kilos sigue funcionando manualmente con cuerda, respetando la esencia histórica del monumento.

Así suena la nueva campana de la Independencia

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Especialistas utilizaron tecnología 3D para crear una copia exacta de la campana histórica. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Cartago recuperó una de sus joyas más queridas

La colocación de la réplica no solo devolvió una imagen emblemática al paisaje cartaginés, sino que también permitió proteger la pieza original para futuras generaciones.

Detalle de la creación de la nueva campana de la Independencia

Especialistas de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico de Costa Rica participaron en el proyecto, junto a cinco empresas encargadas de distintas etapas de restauración y fundición patrimonial.

Proceso de fundición de la nueva campana de la Independencia

Ahora, la nueva campana vuelve a dominar el paisaje de las Ruinas de Cartago y a recordarles a miles de visitantes que, aunque pasen los años, hay sonidos e historias que jamás dejan de resonar en la memoria de un país.