Nacional

¿A qué hora y dónde ver el traspaso de poderes este viernes 8 de mayo?

Costa Rica celebrará este viernes el acto oficial en el que Laura Fernández asumirá la Presidencia para el periodo 2026-2030

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Costa Rica vivirá este viernes 8 de mayo el traspaso de poderes 2026-2030, ceremonia en la que Laura Fernández Delgado asumirá oficialmente la Presidencia de la República en sustitución de Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Primera dama Signe Zeikate dedicó emotiva despedida a Costa Rica

El acto oficial se realizará en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José, escenario elegido para recibir a autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales.

Laura Fernández se convertirá en la presidenta número 50 de Costa Rica.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El traspaso de poderes se realizará en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué hora inicia y dónde ver?

La transmisión oficial arrancará a partir de las 10 de la mañana, y se podrá seguir por la TV Legislativa, medio encargado de llevar todos los detalles del evento.

Durante la jornada se desarrollarán actividades oficiales, culturales y protocolares relacionadas con la toma de posesión presidencial.

Actividades del día

El traspaso de poderes incluirá:

  • Sesión solemne
  • Actos protocolarios
  • actividades culturales
  • Participación de delegaciones internacionales
  • Concierto y actividades especiales

Las actividades oficiales comenzaron desde este jueves 7 de mayo con la llegada y recepción de representantes internacionales.

Atención con cierres y presas

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Laura Fernández asumirá la Presidencia este viernes 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades también advirtieron sobre cierres y desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional y La Sabana debido al operativo de seguridad y logística.

Por esa razón, se recomienda a los conductores tomar previsiones si necesitan circular por la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Laura FernándezTraspaso de poderesHoraCanalRodrigo Chaves
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.