¿A qué hora y dónde ver el traspaso de poderes este viernes 8 de mayo?

Costa Rica vivirá este viernes 8 de mayo el traspaso de poderes 2026-2030, ceremonia en la que Laura Fernández Delgado asumirá oficialmente la Presidencia de la República en sustitución de Rodrigo Chaves.
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El acto oficial se realizará en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José, escenario elegido para recibir a autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales.
Laura Fernández se convertirá en la presidenta número 50 de Costa Rica.
¿A qué hora inicia y dónde ver?
La transmisión oficial arrancará a partir de las 10 de la mañana, y se podrá seguir por la TV Legislativa, medio encargado de llevar todos los detalles del evento.
Durante la jornada se desarrollarán actividades oficiales, culturales y protocolares relacionadas con la toma de posesión presidencial.
Actividades del día
El traspaso de poderes incluirá:
- Sesión solemne
- Actos protocolarios
- actividades culturales
- Participación de delegaciones internacionales
- Concierto y actividades especiales
Las actividades oficiales comenzaron desde este jueves 7 de mayo con la llegada y recepción de representantes internacionales.
Atención con cierres y presas
Las autoridades también advirtieron sobre cierres y desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional y La Sabana debido al operativo de seguridad y logística.
Por esa razón, se recomienda a los conductores tomar previsiones si necesitan circular por la zona.