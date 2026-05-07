¿A qué hora y dónde ver el traspaso de poderes este viernes 8 de mayo?

Costa Rica vivirá este viernes 8 de mayo el traspaso de poderes 2026-2030, ceremonia en la que Laura Fernández Delgado asumirá oficialmente la Presidencia de la República en sustitución de Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Primera dama Signe Zeikate dedicó emotiva despedida a Costa Rica

El acto oficial se realizará en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José, escenario elegido para recibir a autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales.

Laura Fernández se convertirá en la presidenta número 50 de Costa Rica.

El traspaso de poderes se realizará en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué hora inicia y dónde ver?

La transmisión oficial arrancará a partir de las 10 de la mañana, y se podrá seguir por la TV Legislativa, medio encargado de llevar todos los detalles del evento.

Durante la jornada se desarrollarán actividades oficiales, culturales y protocolares relacionadas con la toma de posesión presidencial.

Actividades del día Copiado!

El traspaso de poderes incluirá:

Sesión solemne

Actos protocolarios

actividades culturales

Participación de delegaciones internacionales

Concierto y actividades especiales

Las actividades oficiales comenzaron desde este jueves 7 de mayo con la llegada y recepción de representantes internacionales.

Atención con cierres y presas

Laura Fernández asumirá la Presidencia este viernes 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades también advirtieron sobre cierres y desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional y La Sabana debido al operativo de seguridad y logística.

Por esa razón, se recomienda a los conductores tomar previsiones si necesitan circular por la zona.