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Cruz Roja atiende emergencias en el traspaso de poderes y saca a dos personas en camilla

Los cruzrojistas actuaron rápido para atender a dos personas que sufrieron emergencias en el traspaso de poderes

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Por Rocío Sandí

Antes de que iniciara la sesión solemne del traspaso de poderes en el Estadio Nacional y la Cruz Roja tuvo que atender dos emergencias.

Atención en el lugar

Los cruzrojistas tuvieron que sacar en camilla a dos personas: una de ellas vestía de manera formal y de negro, y la otra una camiseta blanca, pantalón oscuro y gorra.

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Pudimos observar que la segunda persona estaba cerca de la tarima donde se ubica el personal de los medios de comunicación.

08/05/2026 San José, Sabana, Estadio Nacional traspaso de poderes en Costa Rica para el periodo 2026-2030, donde la Sra Laura Fernández Delgado asumirá la presidencia número 50 del país. La ceremonia, que marcará la transición de Rodrigo Chaves a la nueva administración, incluirá actos protocolarios y culturales. Fotografía: Marvin Caravaca.
El traspaso de poderes se está llevando a cabo en el Estadio Nacional. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Las dos personas se veían en buen estado, alertas y conscientes, mientras las llevaban en camilla. Quizá el fuerte calor influyó en que su estado se deteriorara.

La Teja consultó a prensa de Casa Presidencial qué fue lo que causó las emergencias. Estamos a la espera de la respuesta.

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Presencia de equipos de emergencia

Hay paramédicos de la Cruz Roja ubicados en diferentes partes del Estadio Nacional, tanto en las graderías como en la gramilla.

Así fue trasladada la primera persona.
Así fue trasladada la primera persona. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)
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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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