Cruz Roja atiende emergencias en el traspaso de poderes y saca a dos personas en camilla

Antes de que iniciara la sesión solemne del traspaso de poderes en el Estadio Nacional y la Cruz Roja tuvo que atender dos emergencias.

Atención en el lugar

Los cruzrojistas tuvieron que sacar en camilla a dos personas: una de ellas vestía de manera formal y de negro, y la otra una camiseta blanca, pantalón oscuro y gorra.

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Pudimos observar que la segunda persona estaba cerca de la tarima donde se ubica el personal de los medios de comunicación.

El traspaso de poderes se está llevando a cabo en el Estadio Nacional. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Las dos personas se veían en buen estado, alertas y conscientes, mientras las llevaban en camilla. Quizá el fuerte calor influyó en que su estado se deteriorara.

La Teja consultó a prensa de Casa Presidencial qué fue lo que causó las emergencias. Estamos a la espera de la respuesta.

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Presencia de equipos de emergencia

Hay paramédicos de la Cruz Roja ubicados en diferentes partes del Estadio Nacional, tanto en las graderías como en la gramilla.