Periodista de Teletica vivió tenso momento en cobertura del traspaso de poderes

Durante la cobertura del traspaso de poderes en Costa Rica, un periodista de Teletica vivió un momento tenso mientras realizaba una transmisión en vivo desde el parque Metropolitano La Sabana.

El comunicador Adrián Marín informaba sobre el ambiente previo a la ceremonia cuando un grupo de asistentes comenzó a reaccionar en su contra.

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“Como vemos, es una cantidad realmente importante. Nos vamos a acercar para poder conversar con algunos de ellos que desde ya están aquí desesperados por poder ingresar”, expresó el periodista.

La Sabana recibió a muchas personas que están a la espera de la ceremonia. (Alonso Tenorio/La Nación)

Reacción del público

Tras esas palabras, varias personas empezaron a gritar “fuera, fuera”, impidiendo que el comunicador continuara con normalidad.

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A pesar de la situación, intentó mantener la transmisión describiendo lo que ocurría a su alrededor, incluyendo la presencia de banderas y el ambiente en el lugar.

Adrián Marín es periodista de Teletica. (Cortesía Adrián Marín /Cortesía)

Sin embargo, ante la insistencia del grupo, el medio optó por cortar la transmisión y cambiar de ubicación para continuar con la cobertura sin interrupciones.

De lo que se vio, Adrián mantuvo la tranquilidad y no se asustó a pesar de que el ambiente empezaba a calentarse.

Un día clave en el país

El incidente se dio en el marco de un día histórico, marcado por el traspaso de la banda presidencial de Rodrigo Chaves a Laura Fernández, quien se convierte en la segunda mujer en la historia en asumir la presidencia del país.