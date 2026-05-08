Manifestante propalestina fue detenida por morder a un policía durante protesta en traspaso de poderes

Una mujer fue detenida este viernes en las afueras del Estadio Nacional, durante el traspaso de poderes, luego de protagonizar un incidente mientras sostenía una manta con el mensaje “Genocida”, aparentemente en protesta por la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog y la de Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos.

Protesta en medio del operativo de seguridad

La manta tenía la palabra “Genocida”. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Nuestros fotógrafos captaron el momento en que oficiales de la Fuerza Pública intervenían a la mujer por una supuesta alteración del orden público en las inmediaciones del evento oficial.

Según lo observado en el sitio, la mujer se opuso a la detención y, en medio del forcejeo, habría mordido a uno de los oficiales.

Tras el incidente, la mujer fue subida a una patrulla y trasladada detenida.

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Además, las autoridades también se llevaron a su mascota, un perro que la acompañaba durante la protesta.

Fuerte seguridad por visita internacional

En medio de la detención mordió a un oficial (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La presencia de delegaciones internacionales y figuras políticas, entre ellas el presidente israelí Isaac Herzog, provocó un amplio operativo de seguridad alrededor del Estadio Nacional durante la ceremonia de traspaso de poderes.

La protesta generó atención entre quienes se encontraban en los alrededores del recinto.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el estado legal de la mujer tras la detención.