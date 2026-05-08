Estos son los primeros decretos que anunció Laura Fernández como presidente

Laura Fernández anunció los primeros decretos como presidenta de la República tras recibir la banda presidencial.

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Uno de los decretos que firmó trata de una convocatoria de sesiones extraordinarias para reactivar proyectos de ley que fueron archivados en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, Ciudad Gobierno, Crucitas, Puerto de Limón, entre otros.

También anunció un cambio en el año carcelario; ya no serían 8 meses por año como normalmente se aplica, sino que el año carcelario se fijaría en 360 días.

Laura Fernández anunció sus primeros decretos como presidenta este viernes 8 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Otro decreto que firmó es la delimitación de las funciones de los ministros, viceministros y vicepresidentes y qué instituciones los conformarán.

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