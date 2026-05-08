¿De Nace una Estrella a Casa Presidencial? Sarita no cierra la puerta a gobernar Costa Rica

A sus 15 años, Sara Barboza Gómez ya sabe perfectamente lo que significa cumplir sueños y alcanzar las estrellas.

Sarita estuvo presente en el Traspaso de poderes (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Primero conquistó a Costa Rica con su voz en Nace una Estrella 2021 y ahora, mientras cursa décimo año en el Benemérito Colegio Superior de Señoritas, vive un momento que podría marcarle la vida: estar presente en el traspaso de poderes, donde doña Laura Fernández se convertirá en la segunda mujer presidente del país.

Sarita estuvo presente en el Traspaso de poderes (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La joven cantante, a quien el país entero conoció cariñosamente como Sarita y sigue robándose el cariño de miles de ticos en redes sociales con su voz y su dulzura, conversó con La Teja en los pasillos del “Seño” y dejó claro que, además de la música, hay otro mundo que también le mueve muchísimo: la política.

Sarita Barboza asiste a su primer traspaso presidencial este viernes 8 de mayo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Es que el Señoritas estuvo presente en el traspaso de poderes con más de 40 estudiantes de décimo año. Son alumnas del 10-1 y el 10-2. Entre todas ellas, la cantante triunfadora y soñadora.

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“Es algo histórico para nosotras”

Sarita no ocultó la emoción que sintió por estar este viernes 8 de mayo cuando a doña Laura le pusieron la banda presidencial.

La joven cantante estudia décimo año en el Colegio Superior de Señoritas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Para mí es superemocionante que nos dijeran que nos iban a invitar al traspaso. Como te dije, es mi primer traspaso, así que estoy superemocionada y yo creo que todas mis compañeras también. Estoy muy contenta por la invitación y por presenciar algo tan bonito para nosotras las mujeres”, comentó con una enorme sonrisa.

La estudiante asegura que dentro del Colegio Superior de Señoritas el ambiente es especial, sobre todo por el significado que tiene ver a una mujer llegar nuevamente a la Presidencia de la República.

“Para nosotras, las estudiantes de acá, es muy importante. Es algo muy histórico porque nos inspira como estudiantes a que también se puede llegar a un puesto como el de presidenta.

“Doña Laura es un ejemplo para nosotras y esto es un hecho completamente importante para la historia de las mujeres, porque nosotras hemos construido ese camino de poder ir subiendo de puesto. Hace muchísimos años jamás se hubiera pensado en una presidenta”, dice con orgullo.

La ganadora de Nace una Estrella también sueña con estudiar ingeniería mecánica. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¿Presidenta Sarita?

En medio de la conversación apareció una pregunta que hizo sonreír a la joven artista: ¿podría Costa Rica tener algún día a una presidenta cantante que se llame Sarita?

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Lejos de capearse el tema, la jovencita sorprendió con sinceridad. “No ando muy lejos de ese deseo, porque a mí siempre me gustó mucho la política y todo lo del gobierno. Sí estaría muy interesante una presidenta cantante también”, dijo entre risas.

La artista costarricense dice que jamás abandonará la música. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Ingeniera, cantante y ama la mate

Aunque la música sigue siendo una de sus grandes pasiones, Sarita tiene clarísimo que los estudios son prioridad.

La joven contó que le fascinan las matemáticas, la física y la ingeniería mecánica, carrera que sueña estudiar en la universidad. “Ojalá en la Universidad de Costa Rica”, comenta con emoción.

“Me gustan mucho los números, las operaciones, las fórmulas y todo. Es difícil balancear el estudio con la música, pero con disciplina se puede. Yo me organizo con horarios, ensayo música, estudio y trato de darle tiempo a todo”, explicó.

Además, no descarta estudiar en el extranjero si se le presenta la oportunidad.

“Me encantaría estudiar algo que me llene y que me pueda sustentar en la vida. Si es en Costa Rica o en otro país, feliz”, dice a quien usted en Instagram puede encontrar como “sarita_cantanteoficial” y en Facebook como “Sarita Barboza”.

Sarita ganó Nace una estrella en el 2021 con 11 años. Ya celebró sus 15 y véanla qué preciosa. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Eso sí, dejó claro que jamás abandonaría la música. “Siempre puedo ser una ingeniera cantante. La música es una pasión para mí y siempre va a estar presente”.

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La directora del Colegio Superior de Señoritas, Rocío López Fallas, comentó sobre la presencia de Sarita y las otras 50 estudiantes en el traspaso, lo siguiente: “Es histórico este traspaso por tratarse de una mujer, la segunda presidente. Es histórico para un colegio como nosotros por la cantidad de temas que se pueden generar con todas las estudiantes.

Sarita conversó con La Teja sobre el traspaso de poderes

“Temas de empoderamiento en los que ellas puedan verse reflejadas en doña Laura y poder creer que ellas pueden lograr un puesto como ese.

“Les dije a todas las chicas cuando nos reunimos para hablar de la presencia en el traspaso de lo que puede ver una chiquita de 10 años en esa presidenta y decir: ‘Hay una mujer presidenta, yo mañana puedo serlo’”.

Rocío López, directora del Colegio Superior de Señoritas

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Rocío López es la directora del Colegio Superior de Señoritas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Mientras llega ese futuro, Sarita y sus compañeras estuvieron en el Estadio Nacional viviendo un momento histórico.

Sarita no ha dejado de cantar y aquí demuestra su gran calidad

Sarita estuvo presente en el Traspaso de poderes (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)