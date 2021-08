Sarita: “Le pude cumplir el sueño a Alejo”

Sarita le mandó un besito a todos los que la apoyaron. Cortesía, foto: Leo Orozco. Sarita le mandó un besito a todos los que la apoyaron. Cortesía, foto: Leo Orozco.

Sarita Barboza dedicó su trofeo de campeona de Nace una estrella a Alejo Núñez, participante del programa que falleció de covid-19.

Luego de la movida noche de sábado que tuvo y de descansar como se lo merecía, la niña, vecina de Guadalupe, dijo que su amigo, con quien viajaba todos los días hacia el canal, le dijo que ella iba a ganar la competencia y por eso, cuando se hizo realidad, le dedicó el título.

Sara empezó a cantar a los tres años, gracias a la influencia de sus hermanos, quienes también son músicos y por eso no se olvidó de ellos cuando recibió el premio.

La guadalupana luchó contra Ariel Darío por el primer lugar y aunque el trofeo fue solo para ella, para muchos los dos ganaron debido al gran talento que tienen.

Alejo debe estar muy orgulloso de su amiga Sarita. Foto: Instagram Alejo debe estar muy orgulloso de su amiga Sarita. Foto: Instagram

-¿Cómo fue esa noche?

Como llegamos tarde, venía muy cansada y quería acostarme. Había una caravana de carros, todo el “team Sarita”, los saludé y después me fui a dormir porque estaba muy, muy cansada.

-¿Cómo vivió la final?

Realmente yo me sentí muy feliz, no pensaba que iba a ganar, Darío y yo teníamos apoyo muy fuerte, pero le di tantas gracias a Dios, a mi Diosito y a mi mamita, que fue la que más me apoyó.

-¿Cómo ha hecho con la escuela?

Sigo virtual y ya cuando me pueda acomodar voy a volver presencial, yo estoy en quinto año de la escuela.

-¿Qué fue lo que más le costó de toda la competencia?

Dos presentaciones, la de Solo se vive una vez y La frase tonta de la semana, me costó, me enredaba mucho.

-¿Y las que más le gustaron?

Todas, pero sí tengo tres favoritas: Currucucú, Oye y Sin ti, la que canté ayer (sábado).

-¿Por qué mencionó a sus hermano cuando le dieron el trofeo?

Porque mis dos hermanos tienen un trofeo cada uno, Ángel tiene uno de Sábado feliz, porque ganó un festival ranchero y Eddy ganó el Festival Estudiantil de las Artes y yo pensaba que era chiva tener un trofeo, y ya lo tengo.

-Usted era muy amiga de Alejo, ¿cómo fue cuando él se fue?

Estuve muy triste porque él era muy amigo mío, teníamos un saludo de chocar puños, si él hubiera llegado a la final, creo que hubiera ganado, también me decía que sabía que yo iba a ganar y se le cumplió el sueño, debe de estar saltando, con mi abuelita, en el cielo.

-¿Qué piensa hacer ahora que ganó Nace una estrella?

Voy a seguir estudiando y ya después me enfoco más en la música, pero primero estudiar, si Dios lo permite. Si no soy cantante, me gustaría ser locutora de radio o fotógrafa.

-¿En qué va a gastar la platita?

Guardarlo un poco para mis estudios de más adelante y también ir a pasear, obviamente, porque uno se tiene que desestresar.

-¿Hay algún cantante nacional que admire?

Gonín, me encanta. No lo conozco pero él me mandó un saludo y me fascinó, pero me encantaría conocerlo.