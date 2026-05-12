Fabricio Alvarado llegó a la Fiscalía para cumplir con delicado proceso en causas por abuso sexual

Fabricio Alvarado, exdiputado y exacandidato presidencial del Partido Nueva República, llegó este martes a las 7:30 a. m. a la Fiscalía General, en San José, para cumplir con un importante proceso en las causas que se siguen en su contra por presuntos delitos de abuso sexual, en perjuicio de tres mujeres.

La cita estaba prevista para las 8 de la mañana, pero él llegó antes.

Fabricio Alvarado llegó a la Fiscalía para ser indagado por las denuncias de presuntos abusos sexuales. (Asamblea Legislativa)

Fabricio llegó para cumplir con la indagatoria sobre los cargos de los que le acusan. Él siempre ha sostenido que las acusaciones son falsas.

Alvarado salió de la Fiscalía antes de las 9:30 de la mañana y lo hizo en silencio, no dio declaraciones a la prensa.

LEA MÁS: Diputado rescata una de las batallas perdidas de Pilar Cisneros para hacer cambio histórico con feriados

Por su parte, el abogado del exdiputado, Eric Ramos, informó que durante la audiencia se les notificó que el expediente pasará ahora a la vía ordinaria, debido a que Alvarado dejó de ser diputado desde el pasado 30 de abril, por lo que perdió la inmunidad legislativa.

El defensor no quiso detallar si el exlegislador había dado su declaración o se había abstenido a de hacerlo, dijo que prefería reservarse los detalles de lo ocurrido.

LEA MÁS: Llegó la noticia que todos querían escuchar sobre el tren rápido de pasajeros que promete aliviar las presas

Tres denuncias por presuntos abusos sexuales

Una de las denunciantes es la exdiputada Marulin Azofeifa, quien también denunció a Alvarado en la Asamblea Legislativa.

Por esa causa se abrió un expediente en el Congreso y los legisladores podría emitir una sanción ética contra el exdiputado.

El próximo jueves, Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, dará la resolución sobre cómo será el procedimiento a seguir.

La exdiputada Marulin Azofeifa es una de las denunciantes. (Rafael Pacheco)

Las otras dos denuncias contra Fabricio se interpusieron, una a finales de 2024 y la otra en febrero de 2025.

La primera de ellas fue interpuesta por una mujer mayor de edad, mientras que la segunda la hizo una joven que actualmente tiene 32 años, por hechos que habrían ocurrido 19 años atrás, cuando ella tenía 13.

Además, durante la campaña electoral anterior, Laura Fernández aseguró en medio de un debate que Alvarado había tenido comportamientos inapropiados contra ella y que la había arrinconado en una oficina con el pretexto de darle una biblia; sin embargo, ella no presentó la denuncia.