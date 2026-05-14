Las cinco pulseras que Nogui Acosta nunca se quita por fe y para que lo protejan de las malas vibras

Nogui Acosta, diputado oficialista y exministro de Hacienda, lleva siempre con él cinco pulseras que tienen significados muy especiales. Las usa por una cuestión de fe.

Algunas las tiene desde hace años y todas tienen un gran valor sentimental.

La Teja conversó con él sobre el tema y nos dijo cómo llegaron a su vida.

Nogui Acosta Jaén tiene cinco pulseras que no se quita nunca porque tienen un significado especial. (Alonso Tenorio)

La que nos mostró primero es roja, de cuero y tiene una medalla de san Benito. A la par, usa una que le dio una amiga y es para alejar las malas vibras; hay que tomar en cuenta que el diputado nos dijo que eso se necesita mucho en la Asamblea Legislativa.

Tiene otra que también es de san Benito, pero esa es diferente: es plateada y tiene varias medallitas. “San Benito es el santo de las causas perdidas y la protección”, comentó.

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Además, usa otras dos que son de piedras naturales; una es roja con dorado y la otra es verde. Estas las hizo un amigo de él y se las regaló en ocasiones diferentes; las usa en honor de su ser querido.

“Representan amistad, representan protección y sobre todo fe”, manifestó el legislador sobre las pulseras.

Las usa todos los días en la Asamblea Legislativa. (Cortesía de Aarón Sequeira)

Una Asamblea Legislativa diferente

También aprovechamos para hablar con Nogui sobre el gran cambio que se ha visto en el Congreso en estas dos semanas, en comparación con el periodo anterior en el que muchos legisladores vivían en un puro pleito y no lograban ponerse de acuerdo.

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Los nuevos diputados han sido completamente diferentes: no ha habido pleitos, tampoco gritos ni faltas de respeto y, lo más importante, se han dado consensos que han permitido la aprobación y avance de proyectos de ley importantes para el país, claro, llevamos dos semanas.

Ellos aprobaron de forma unánime el crédito para la construcción del tren rápido de pasajeros, así como los créditos para fortalecer la agricultura sostenible y competitiva en Costa Rica, y para el programa de reconstrucción y desarrollo territorial resiliente al clima.

Nogui Acosta nos enseñó las cinco pulseras que nunca se quita

Además, lograron ponerse de acuerdo para el avance de una iniciativa para autorizar a Japdeva a desarrollar alianzas, pensando en facilitar a futuro la construcción de obras como la Marina y la Terminal de Cruceros de Limón.

“Creo que esta Asamblea Legislativa tiene una ventaja. Creo que tiene un convencimiento de que la gente nos está viendo, de que la gente está esperando que resolvamos los problemas que tenemos desde hace muchísimos años y una voluntad también de parte de todas las fracciones de ir en esa dirección”, expresó el oficialista.