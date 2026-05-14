Nogui Acosta dice sin pelos en la lengua lo que piensa de la entrega anticipada del ROP

Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), habló con toda sinceridad sobre lo que piensa de los proyectos de ley que se analizan en la Asamblea Legislativa y que tienen como fin la entrega anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

El diputado y exministro de Hacienda sabe muy bien el efecto que eso causaría en la economía nacional, por eso tiene una posición muy clara sobre el tema.

Nogui Acosta dice que no está de acuerdo con la entrega anticipada del ROP. (John Durán)

“Si usted se pone a pensar qué va a pasar el día que entren dos mil millones de dólares, que es parte de lo que estaría entrando, si se distribuyera el ROP, ¿cuál sería el impacto sobre el tipo de cambio?

“Si usted llega y mete aquí en esta economía 2 mil millones de dólares, ¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista de las tasas de interés de la inflación? Yo creo que es muy populista estar hablando de repartir el ROP sin decirle a la gente las consecuencias de lo que van a tener si eso ocurre", aseguró Acosta.

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Ninguno de los proyectos lo convence

En la Asamblea Legislativa se discuten actualmente cuatro proyectos de ley relacionados con la entrega anticipada del ROP, y Acosta dijo que ninguno lo convence.

“Ninguno (me convence), en lo personal, hablo por Nogui Acosta”.

El legislador no apoya los proyectos que se analizan en la Asamblea Legislativa. (Archivo)

Uno de ellos fue propuesto por el exdiputado liberacionista Óscar Izquierdo y permitiría el retiro acelerado o total del ROP a las personas que se jubilen entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030.

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La iniciativa fue dictaminada de forma positiva en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso. El texto propone reformar el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador para equiparar las condiciones de retiro vigentes antes del 1.º de enero de 2021.

Además, en la Comisión de Asuntos Sociales se analizaron mediante mesas de trabajo otros tres proyectos: uno del exdiputado Gilbert Jiménez, otro de la exdiputada Ada Acuña y también una iniciativa de la exdiputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio.

Nogui Acosta está en contra de la entrega anticipada del ROP

Los tres exlegisladores que impulsaron las iniciativas sostienen que esas platas deben estar lo antes posible en las manos de los dueños, ya que podrían ayudar al pago de deudas y otras necesidades.

La anterior Asamblea Legislativa dictaminó de forma positiva las iniciativas de Ada Acuña y la de Rocío Alfaro.