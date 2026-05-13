PANI revisa expedientes por supuestas irregularidades en adopción de 101 costarricenses en Noruega

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a La Teja este miércoles que inició una revisión de expedientes a raíz de una investigación que se lleva a cabo en Noruega por las supuestas irregularidades en cientos de adopciones, entre ellas las de 101 costarricenses.

El PANI aseguró que la revisión es por iniciativa de la institución y lo que pretende es tener información a mano en caso de que las autoridades de Noruega hagan alguna consulta.

PANI revisa expedientes por investigación en Noruega de niños ticos adoptados. (Alonso Tenorio)

“Esos procesos (de hace 40 años) se hicieron con la normativa vigente y la intervención del Poder Judicial. Esta normativa cambió desde 1989, 1990, 1993 y otras regulaciones nacionales e internacionales que hacen de la adopción un proceso garantista del interés superior de los niños y adolescentes. No se puede valorar lo actuado en ese momento, con la normativa posterior”, informó el PANI.

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Según un artículo de Radios UCR, publicado el 6 de mayo anterior, el gobierno noruego designó un comité independiente para analizar cómo operó durante varias décadas su sistema de adopciones internacionales, y si existieron irregularidades, fallas institucionales o vulneraciones de derechos.

El artículo menciona que se priorizaron los casos de 12 países, incluyendo a Costa Rica, debido a que el comité independiente designado por Noruega para la investigación identificó que 101 niños costarricenses fueron llevados a ese país entre 1975 y 1992.

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Tica contó que tiene serias dudas sobre su adopción

Interferencia, un programa de Radios UCR, logró conversar con Sandra Vanessa Borhaug, una tica que fue dada en adopción durante el periodo investigado.

Ella llegó a Europa junto a sus hermanos mayores y, luego de años de intentar responder preguntas, regresó a Costa Rica y logró localizar a su mamá biológica, llamada Cristina Zúñiga.

El PANI no ha tenido comunicación por el caso con las autoridades noruegas. (Mayela López)

El encuentro dejó aún más dudas, ya que todo parece indicar que Cristina nunca dio el consentimiento para que sus hijos fueran llevados a Noruega.

Según la reconstrucción que ha hecho Sandra de su caso, funcionarios del PANI habrían llegado a su casa y se la llevaron a ella y a sus hermanos mientras su mamá trabajaba.

La mamá los buscada

Luego de eso, los menores habrían pasado por varias familias temporales, hasta que fueron llevados a Noruega, todo eso presuntamente sin que su mamá se diera cuenta y mientras ella los buscaba.

Sandra dice que ha pedido su expediente al PANI y no se lo han dado.

El PANI dijo a La Teja que están haciendo todo lo posible para ubicar el expediente del caso.

Tampoco aparecen registros judiciales de su caso.