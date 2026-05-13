Una de las nuevas diputadas anuncia que dejará la Asamblea Legislativa por varios meses por un gran motivo

Una diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que dejará la Asamblea Legislativa por unos meses para prepararse para una de las etapas más bellas de su vida.

Se trata de la legisladora Kristel Ward Hudson, quien anunció que se acoge formalmente a su licencia de maternidad con el propósito de prepararse para el nacimiento de su segunda hija.

Diputada Kristel Ward Hudson se acoge a su licencia de maternidad. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

La legisladora aseguró que se siente muy emocionada por la llegada de su bebé.

“Hoy reafirmo más que nunca mi compromiso de seguir luchando por los derechos de las mujeres en todos sus roles y espacios. Porque las mujeres somos madres, trabajadoras, lideresas, profesionales, emprendedoras y servidoras públicas, muchas veces todo al mismo tiempo, y ninguna de esas facetas debería significar renunciar a nuestros sueños, capacidades o vocación de servicio.

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“Creo en una sociedad que acompañe, respete y valore a las mujeres en cada etapa de sus vidas. Seguiré trabajando con convicción por más oportunidades, más empatía y más dignidad para todas”, expresó la diputada.

La legisladora dice que su despacho seguirá trabajando con normalidad. (Rafael Pacheco)

Su despacho seguirá trabajando

La diputada Ward enfatiza que durante este período el despacho continuará trabajando sin interrupciones y se mantendrán atendiendo consultas, solicitudes y denuncias.

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Además, seguirán los procesos de elaboración y análisis de iniciativas de ley, así como reuniones con comunidades, gobiernos locales, organizaciones, jerarcas y funcionarios de ministerios e instituciones públicas para canalizar respuestas a las distintas problemáticas.

La diputada Ward ha manifestado que, durante este período, permanecerá activa, atendiendo, dentro de su rango de posibilidades, el seguimiento del quehacer legislativo y, en cuanto sea posible, se incorporará a las sesiones legislativas.