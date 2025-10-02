Diputada Sofía Guillén se acoge a licencia de maternidad para recibir su hijo a Camilo

Sofía Guillén se acoge a licencia de maternidad para esperar a su hijo:Camilo. (Asamblea Legislativa)

La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, dejará la Asamblea Legislativa este viernes 3 de octubre, para acogerse a la licencia de maternidad y cumplir su gran sueño de recibir a su hijo: Camilo.

“Este viernes 3 de octubre me acojo a la licencia de maternidad que me corresponde por ley. ¿Por qué lo hago? Evidentemente, porque no solo es un derecho de la madre poder dar a luz y superar un postparto en las mejores condiciones posibles, sino porque también es un derecho del hijo que va a poder ser recibido como una prioridad para garantizar su supervivencia durante estos primeros meses de vida, que son críticos para cualquier neonato”, dijo la legisladora.

La legisladora espera a su hijo con la mayor ilusión. (Cortesía de Sofía Guillén)

Ella aclaró que durante su ausencia su despacho seguirá trabajando por medio de sus asesorías.

“El trabajo de mi despacho continuará. Mis asesorías continuarán laborando, dándole seguimiento a proyectos de ley, denuncias e investigaciones... el trabajo no será descuidado y continuará cumpliéndose con su deber.

Sofía y Luis Gerardo están que no se cambian por nadie por la llegada del bebé. (Cortesía de Sofía Guillén)

“No se vayan a acostumbrar a mi ausencia porque regreso en febrero del otro año. Me voy solo unos meses a cumplir con mi deber como madre, pero regresaré el otro año a terminar de cumplir mi deber como diputada de la República, para terminar el mandato constitucional hasta abril del otro año”, aseguró la legisladora.

Guillén espera un varón al que llamará Camilo.

Hace unos días los demás legisladores le hicieron a Sofía un té de canastilla en el que compartieron un almuerzo y le llevaron un montón de regalos.

Los diputados le hicieron un té de canastilla a Sofía Guillén. (Cortesía de Montserrat Ruiz)

Ella se mostró muy conmovida con el tema.

“Con estas actividades tan humanas, tan cálidas, tan cotidianas, es que podemos acordarnos de que somos humanos todos, sin importar las diferencias de ideas. La política no se puede deshumanizar.

“Yo valoro mucho que, aún en este país, contrarios políticos puedan almorzar juntos sin dispararse ni matarse, luego discutiremos y estaremos en desacuerdo muchas veces, pero siempre sabremos recordar que todos somos igual de humanos, igual de valiosos”, dijo Guillén el día de la actividad.