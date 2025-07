(Video) Sofía Guillén les dio por donde más les duele a diputados del PLN

Sofía Guillen le volteó la tortilla a los diputados del PLN. (José Cordero)

La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, les dio a los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) por donde más les duele.

Este lunes, en el inicio de la discusión de las mociones del proyecto de jornadas 4x3, la legisladora dijo algo que fijo les ardió a muchos liberacionistas.

Guillén empezó diciendo que la iniciativa de las jornadas 4x3 es dañina para el país.

“Procedo a hablar en contra porque este es un proyecto integralmente dañino para la sociedad costarricense. No hay forma de repararlo. Compañeros y compañeras, traerse abajo la jornada histórica de 8 horas... es inaceptable para mí.

El proyecto de jornadas 4x3 se está discutiendo en el plenario legislativo. (Archivo)

“Es inaceptable, especialmente cuando este texto que está en discusión es a toda luz una forma de ahorrarse el pago de horas extra... Cada hora de vida de un ser humano trabajando es una hora irrecuperable que dedicó a producirle riqueza a la sociedad y que dedicó a producirle riqueza a su patrono y, por lo tanto, esa hora debe ser pagada de forma legítima. ¿Por qué la hora extra se paga más cara que la hora normal? Por una razón muy simple, usted ya está cansado. Después de ocho horas, el cuerpo está agotado, su inversión de vida en esa hora es mucho más fuerte que en las demás, es una hora en la que usted no va a descansar, no va a ver a su familia, no va a poder relajarse, no va a poder estudiar", expresó la legisladora.

La iglesia defiende la legislación laboral

Guillén aprovechó la discusión para sacarle en cara algo al PLN y lo hizo con argumentos.

“Decía el diputado (Luis Fernando) Mendoza, la vez pasada, que discutíamos sobre darle o no un proyecto de donaciones a obras del Espíritu Santo, que ya tiene, por lo que no necesitaba ese proyecto, pero bueno, nos decía que es que no respetábamos a la Iglesia católica porque no queríamos aprobar esa donación a obras del Espíritu Santo.

La iniciativa es polémica ya que muchos dicen que atenta contra los derechos laborales. (Shutterstock)

“Diputado Mendoza, la Conferencia Episcopal desde hace dos años se opuso a la jornada porque era una forma de pagar menos horas extra. Diputado Mendoza, (el papa) León 13 en la encíclica Rerum Novarum nos recuerda que el salario debe ser pagado justamente. Monseñor Sanabria, padre de las garantías sociales de este país, colegio en el que yo estudié y hombre al que admiro inmensamente, nos recuerda que hay ricos y poderosos egoístas que quieren reducir los salarios por egoísmo y avaricia. Juan XXIII nos recuerda que el salario y los principios de la OIT son admirables y deben ser respetados y defendidos”, manifestó la legisladora.

Guillén dijo incluso que los liberacionistas deberán sentir vergüenza porque la mayoría se aliaron al oficialismo para apoyar este proyecto de ley.

Sofía Guillén le dio la vuelta a la tortilla y le dio duro a los liberacionistas

“¿Qué está haciendo Liberación Nacional aprobando un proyecto de ley que se va a traer abajo el pago de las extras? Vergüenza deberían tener ustedes, compañeros, de haber cedido una conquista histórica en este país por el cálculo electorero que sea que están haciendo, cálculo mal hecho, porque aquí nos van a oír meses hablarles así, porque el Frente Amplio nunca les va a disculpar que ustedes renuncien a una conquista histórica como es el Código de Trabajo", manifestó.