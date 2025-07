Oficial que canta “Policía, Policía” carga un gran dolor por golpe que recibió hace tres meses

Jordan Blanco es el oficial de Fuerza Pública que canta la canción “Policía, Policía”, que se hizo viral en redes sociales en las últimas semanas.

Las personas que lo ven cantar y bailar la pegajosa canción no se imaginan que en su alma lleva un enorme dolor por el gran golpe que recibió hace solo tres meses.

Jordan Blanco, el oficial que canta la canción Policía Policía, perdió a su esposa en un choque. (Cortesía)

El 29 de marzo anterior, su esposa, la también policía Astrid Gómez Cruz, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Alajuela. Ese día ella iba en moto camino al trabajo cuando un carro, al parecer, invadió su carril y la embistió.

La inesperada muerte le cambió la vida a Jordan, al punto que lo hizo pensar en dejar todo botado.

“Pensé en dejar la universidad, mis estudios de Derecho, pero bueno, al final traté de seguir adelante y seguí con el grupo Impacto Azul, de la Fuerza Pública, no dimensionaba el éxito que se venía con esta canción que todo Costa Rica está cantando. La canción es de los ciudadanos, ellos la hicieron realidad, se había escrito hace cinco años con la agrupación anterior, FP Urbano”, contó el oficial.

“Quizás el pasar tiempo con el grupo me hizo pensar en seguir adelante, esto es una forma de sobrellevar el dolor, tengo que aprender a vivir con el dolor de saber que Astrid ya no está”, agregó.

Jordan y Astrid estuvieron juntos por ocho años. (Cortesía)

Los primeros días sin Astrid fueron los más difíciles

Jordan dice que él y Astrid estuvieron juntos ocho años y por eso le cuesta tanto hacerse a la idea de que ella ya no estará más con él.

Los primeros días sin Astrid fueron terribles, el dolor era insoportable.

“El primer mes fue durísimo: me dieron vacaciones, no dormía, no entendía los propósitos de Dios, pero ahora los empiezo a entender, estoy en proceso y seguimos adelante con la ayuda de Dios, mis hijos son mi prioridad y tengo que luchar por ellos.

Jordan y Astrid tuvieron un hijo que se llama Anthony y tiene cuatro años, además, la policía tenía también una hija de 11 años.

El oficial dice que ahora él es mamá y papá y siente que de alguna manera Astrid le mandó desde el cielo el éxito que está viviendo con la canción.

El oficial dice que el estar con el grupo lo ha ayudado a sobrellevar el dolor. (Cortesía)

Además, asegura que admira a sus compañeros del grupo porque todos son muy entregados y talentosos y espera que vengan muchos éxitos más.

Ahora trabaja más cerca de su hijo

El oficial tiene 32 años y los últimos 14 años ha trabajado en el Ministerio de Seguridad Pública. Durante 13 años estuvo destacado en la Unidad de Intervención Policial (UIP), y el día del funeral de Astrid, el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, le dio el traslado para la delegación de Grecia para que esté más cerca de su hijo.

El pequeño Anthony ha sido fuerte y aunque extraña a su mamá, se esfuerza por aprender a vivir sin ella.

“Mi hijo ha estado tranquilo, él asimila las cosas de forma diferente, por estar pequeño no podría entender la dimensión de lo que estamos viviendo, pero con la ayuda sicológica vamos saliendo”, contó el oficial.

El uniformado tiene 14 años de trabajar en el MSP. (Cortesía)

Jordan está pensando de nuevo en los planes para su futuro.

“Quiero sacar mi carrera de Derecho, también seguir adelante con mi carrera policial. Además, sacar más canciones, ya que a la gente le gustan y así el grupo puede crecer, pero mi mayor meta es ser feliz con mi familia, que es lo más importante que tengo”, aseguró.

El uniformado sabe bien que, así como mucha gente disfruta de la canción Policía, Policía, otro montón de personas se han encargado de criticarla y burlarse tanto de ella como de quienes la cantan, por eso aprovechó para decir lo que piensa al respecto.

“Quiero que el mensaje sea para el pueblo de Costa Rica y sepa que, a pesar de tanto comentario hiriente, e incluso insultando, los memes y demás, no me afectan porque ya he perdido mucho en la vida, no me afectan las pequeñeces.

“He visto mensajes insultándome a mí y a mis compañeros del grupo, pero realmente me enfoco en los comentarios lindos y de apoyo, ojalá todos fueran más empáticos, no saben las situaciones que vivimos, pero lo bueno es que tengo un ejército de personas, niños y adolescentes a los que sí les gusta la canción”, manifestó.

Jordan asegura que Astrid ya no está físicamente en su vida, pero su recuerdo vivirá eternamente con él. Siempre estará muy orgulloso de sus logros y de que la Fuerza Pública la nombrara con honor como la capitana Astrid Gómez, el día de su funeral.