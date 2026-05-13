¿Se va en huecos o frena mal? El error de 250 mil colones que cometen los choferes por no revisar el carro

Si usted es de los que se va a un hueco o frena mal con su vehículo y no revisa constantemente sus condiciones, podría enfrentarse a una gran inversión para arreglar los daños de su carro.

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El mecánico Ricardo Alpízar comentó a La Teja que uno de los mayores errores que cometen los conductores es que no revisan los amortiguadores, ubicados en cada una de las cuatro ruedas y conectados entre el chasis y la suspensión, tras un incidente en carretera.

“Si el amortiguador está malo, todo el sistema de suspensión, lo que son los bushings, estabilizadoras, tijeras y tensoras, se va deteriorando. Cuando la gente se da cuenta, el trabajo ya va a ser más grande, no solo con los frenos, sino con otro montón de cosas más”, indicó.

Un mecánico enumeró una serie de daños que le causa a un vehículo cuando se va a un hueco o frena mal. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro daño que se genera es en la parte de los frenos. Alpízar señaló que varios conductores no los revisan hasta que escuchan el chillido, que es una señal de que la fibra ya no sirve.

“No solo hay que cambiar fibras, sino también los discos y los tambores en ese caso. Entonces ese costo va a ser mucho mayor”, dijo el mecánico.

El experto indicó que otro aspecto que no se toma en cuenta es la fuga del líquido de frenos, que es fatal para un vehículo porque, cuando se queda sin frenos, la bomba no responde y ocurren los accidentes.

Para cambiar la parte de frenos, discos, fibras y, a veces, arreglar la fuga de líquido, el trabajo tiene un costo aproximado de 250.000 colones.

Sin embargo, los compensadores son caros.

“Casi que cada compensador anda como entre 50.000 y 60.000 colones cada uno”, dijo.

Las llantas también son importantes

Alpízar comentó que los conductores deben tener cuidado con las llantas, pues si se desgastan, pueden provocar accidentes en caso de lluvia.

“Las ruedas no son baratas. La gente se da cuenta cuando tienen hasta hilos metálicos en la llanta y la cambian. No es solo eso, también pueden provocar un accidente porque una rueda así ya no va a frenar, y si ha llovido, resbala”, dijo.

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El mecánico apuntó que es muy importante tener llantas con buen agarre, que frenen inmediatamente en carretera.

Las llantas tienen un costo desde 40.000 hasta 120.000 colones, dependiendo del tipo de vehículo.

El mecánico explicó que se deben revisar las llantas para evitar un desenlace mayor: un accidente de tránsito

Es recomendable acudir a un mecánico

Si usted nota que algo no anda bien con su auto, vaya de inmediato donde un mecánico para revisar si tiene algún daño.

“Se puede hacer una revisión técnica cada 4 o 5 meses”, dijo.

En el caso del aceite, se debe cambiar cada 5.000 kilómetros.

“Hay gente que cambia el aceite cada 5.000 kilómetros, pero lo hace una vez al año. Una persona que anda en la calle todo el día puede recorrer esos 5.000 kilómetros en prácticamente dos meses. Entonces, sería bueno revisar el carro cada tres meses”, comentó.

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