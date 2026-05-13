¿Qué significa la bolita en blanco que salió en el acumulado de este martes?

La Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo del acumulado tras jugar los Chances.

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El resultado sorprendió, pues, a diferencia de otras veces, salió una bolita en blanco. Es decir, no decía una cifra de un premio extra ni la palabra “acumulado”.

¿Qué significa una bolita blanca en el acumulado? Según explicó la JPS en la transmisión que se realizó este martes, esta bolita equivalía a un premio de 2 millones de colones.

Después de que salió, se realizó un sorteo con 10 bolitas para definir cuántas combinaciones se iban a sacar.

La JPS jugó el acumulado este martes, pero una bolita en blanco sorprendió en el sorteo. (Captura de pantalla)

La JPS indicó que, si salía una bolita de 10, se iban a sacar 10 combinaciones de un premio de 2 millones cada una.

En este sorteo salió una bolita con el número 1, es decir, solo se iba a anunciar una combinación.

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¿Cuál combinación salió?

Tras definir cuántas combinaciones se iban a sacar, se hizo un sorteo para obtener el número y la serie para el premio de 2 millones.

Las bolitas con los números 17 y 975 salieron de las tómbolas.

Para el próximo sorteo de la JPS habrá una bolita menos dentro del fichero de bolitas en blanco.

El acumulado se volverá a jugar el viernes 15 de mayo tras los Chances.

En el sorteo de la JPS de este martes salió una bolita en blanco en el acumulado. Se sacó una combinación para el premio de 2 millones de colones. (JPS/JPS)

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