Hay noticias sobre los combustibles y mientras unos se van a poner felices, otros van a subir todavía más

Recope informó que se vienen nuevamente cambios en los precios de los combustibles, pero esta vez no todo son malas noticias.

La entidad detalló que en Costa Rica los precios mostrarían un comportamiento mixto para junio. Mientras el diésel experimentaría una rebaja, las gasolinas y el gas registrarían aumentos.

Se viene otro ajuste en el precio de los combustibles. (Rafael Pacheco)

Así se desprende de los datos preliminares remitidos por Recope a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) este lunes. En esta ocasión, la entrega oficial cambió de fecha, ya que generalmente se hace los viernes, pero por el asueto del 8 de mayo, debido al traspaso de poderes, se atrasó.

LEA MÁS: Corra a llenar el tanque de gasolina porque en pocas horas se viene un garrotazo

“De acuerdo con estas cifras, el litro de diésel bajaría a ¢670, lo que representa una reducción de ¢46. En contraste, la gasolina súper subiría a ¢753 (¢20 más), la gasolina regular alcanzaría los ¢779 (¢22 más) y el cilindro de gas de 25 libras llegaría a ¢7.412 (¢157 más).

“De concretarse el ajuste, la gasolina regular se mantendría por encima del precio de la súper, en ¢17 por litro. Este comportamiento responde, principalmente, a la evolución del mercado internacional entre el 10 de abril y el 7 de mayo, periodo marcado por las continuas tensiones geopolíticas asociadas al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por el bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial", explicó Recope.

Recope explicó a qué se deben los datos que envió a la Aresep. (Rafael Pacheco)

Bajaron los inventarios

La entidad dijo además que a finales de abril los inventarios internacionales de gasolina se ubicaron un 2% por debajo del promedio de los últimos cinco años, situación que generó mayor presión sobre la demanda y la disponibilidad de esos productos.

“Es importante recordar que, aunque Costa Rica adquiere la mayor parte de los combustibles en la costa del Golfo de Estados Unidos, la presión internacional incide directamente en los precios mundiales.

LEA MÁS: Ciclista costarricense de 66 años que salió hacia el Mundial ya entró a México y no creerán lo que le pasó

“Por otra parte, la rebaja en el diésel responde a un comportamiento diferenciado en el mercado internacional. Durante el periodo analizado, este producto mostró una menor presión al alza frente a las gasolinas, por una demanda industrial más moderada y a una mayor disponibilidad de inventarios. Sin embargo, conviene recordar que el país cuenta con factores que ayudan a contener parcialmente el impacto”, señaló Recope.

Los que usan gasolina sentirán un nuevo golpe al bolsillo. (Rafael Pacheco)

Entre los factores que ayudan a minimizar estos aumentos internacionales, la institución destacó un tipo de cambio del dólar más favorable, contratos de flete con tarifas previamente definidas y una devolución cercana a los ¢12.000 millones a favor de los usuarios, la cual se aplicará mediante el diferencial tarifario en los próximos meses.

“Desde el ámbito operativo, Recope mantiene como prioridad garantizar el abastecimiento oportuno del país, mediante decisiones que aseguren la continuidad del servicio y la estabilidad del mercado interno.

“A la fecha, no se reportan restricciones en la importación de combustibles y los contratos de suministro se ejecutan con normalidad. No obstante, la empresa mantiene un monitoreo constante de la coyuntura global”, agregó la entidad.

También hace un llamado a la ciudadanía a continuar haciendo un uso eficiente de los combustibles, compartir vehículo, optar por el transporte público cuando sea posible y adoptar medidas de ahorro energético.