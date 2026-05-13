¿Jugó Chances? Estos fueron los números ganadores del sorteo

Este martes 12 de mayo se jugó el sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones.

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En este sorteo se dieron a conocer los números ganadores de los tres premios. Pasadas las 7:30 p. m., las tómbolas giraron y las bolitas salieron.

Mientras los jugadores estaban ansiosos por saber si su número de suerte salió, la Junta de Protección Social (JPS) reveló los números.

Este fue el resultado de este sorteo:

Premio mayor: 68, serie 207

Segundo premio: 13, serie 779

Tercer premio: 27, serie 047

Este martes se jugó el sorteo de la JPS. Los números ganadores salieron de las tómbolas pasadas las 7:30 p.m. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

¿De cuánto eran los premios?

Tal y como se mencionó anteriormente, el premio mayor era de 160 millones de colones, es decir, 80 millones por emisión.

Por otra parte, el segundo premio era de 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones por emisión.

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¿Dónde se pueden cambiar los premios?

Los premios se pueden cambiar en diferentes lugares; sin embargo, si usted compró en línea, debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

Si usted tiene el pedacito en físico y en buen estado, puede ir a las oficinas de la JPS o presentarse en algún banco autorizado.

También puede reclamar su premio con algún socio comercial de la JPS.

El premio mayor de los Chances era de 160 millones de colones en dos emisiones (JPS/JPS)

¿Cuándo es el próximo sorteo de Chances?

El próximo sorteo de Chances de la JPS se jugará este viernes 15 de mayo y el premio mayor será de 240 millones de colones en dos emisiones.

La fracción para este juego tiene un valor de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

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