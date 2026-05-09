Chances repartió millones este viernes: Estos son los números ganadores

Este viernes 8 de mayo se jugó el sorteo de Chances número 7033, en el cual el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones.

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La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números ganadores según el premio. El juego fue transmitido pasadas las 7:30 p.m.

Este fue el resultado del sorteo de este viernes:

Premio mayor: 92, serie 842

Segundo premio: 00, serie 863

Tercer premio: 68, serie 621

Para este sorteo, el segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

Este viernes 8 de mayo se anunciaron los números ganadores de Chances. (JPS/JPS)

En estos sitios puede cambiar el premio

Si usted ganó algún premio y no sabe dónde puede cambiarlo, hay diferentes sitios donde puede hacerlo.

Por ejemplo, puede ir a las oficinas de la JPS ubicadas en San José.

También puede cambiar el premio con algún socio comercial de la JPS o ir a un banco autorizado para que le entreguen el dinero que le corresponde.

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En caso de que haya comprado en línea, debe esperar a que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma de la Junta.

La JPS sacó 6 números en total, dos para cada premio. Para este sorteo, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones. (Captura de pantalla)

Este domingo habrá Lotería

La JPS dará otra oportunidad para que más personas se conviertan en nuevas millonarias en el sorteo de Lotería que se realizará este domingo 10 de mayo.

El premio mayor será de 175 millones de colones por emisión.

El sorteo se jugará alrededor de las 7:30 p. m. y será transmitido a través de las redes sociales de la JPS.

Si quiere jugar, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.

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